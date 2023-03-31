حبس 3 أشخاص ضبط بحوزتهم مخدرات فى القاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار في المواد والأقراص المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالأقراص والمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم مستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهم" ، وبحوزتهم (كمية من الأقراص المخدرة "جميعها تؤثر على الحالة النفسية والعصبية ومجهولة المصدر" - كمية من مسحوق الهيروين المخدر - كمية لمخدر البودر - زجاجة من سائل الكيتامين المخدر - قطعة معدنية تستخدم لطحن المواد المخدرة - سلاح أبيض - ميزان حساس - 3 هواتف محمولة – أرجيلة زجاجية صغيرة الحجم تستخدم في تعاطي المواد المخدرة) ، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار ، والسلاح بقصد حماية نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل بعملائهم ، والسيارة لتسهيل تحركاتهم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.