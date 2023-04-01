السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تجارة مخدر الآيس.. أبرز قضايا حضرة العمدة الحلقة 9

روبي في مسلسل حضرة
روبي في مسلسل حضرة العمدة

شهدت الحلقة 9 من مسلسل حضرة العمدة أحداثًا جديدة وهي سرقة حُجة أرض باسيلي الفنان «جميل برسوم» ويصارعه ضرغام الفنان «أحمد بدير» وولده دياب « إدوار» والذي يعمل بتاجره المخدرات.

وتدور الأحداث حول طمع دياب ووالده ضرغام بالاستيلاء على أرض العم باسيلي الرجل القبطي لأنهما يستغلانها في صناعة مخدر الآيس وغيرها من الأعمال غير المشروعة والمضرة على المجتمع والشباب.

وتناقش أحداث المسلسل تجارة المخدرات وأضرارها على الشباب، خاصة أنهم يقوموا بصناعة آخطر مخدر «الآيس» الذي يدخل جسم الشباب بسرعة، حيث يفوق إدمان «الآيس» سرعة إدمان الكوكايين بثلاثة أضعاف.

ويبدأ إدمان «الآيس» بالجرعة الأولى دون المرور بمراحل التعاطي أي التعود ثم الإدمان كما مع بقية المخدرات، ويستغل تجار المخدرات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 عامًا.

ويجسد الفنان أحمد بدير شخصية تاجر مخدرات من عائلة الدهايشة والذي يقوم في صراع مع الفنانة روبي «صفية الفارس» عمدة تل شبورة وسوف تتصاعد الأحداث بعد اكتشاف روبي تجارة المخدرات التي يقوم بصنعها ضرغام وابنه دياب ومخاطرها على الشباب.

ويناقش مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي وتأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسي الكثير من القضايا المهمة والخطيرة وكيفية التعامل معها والتصدي لتلك المشاكل خاصة على الشباب ومن اهمها تجارة المخدرات وختان الإناث والهجرة غير الشرعية واستغلال الشباب للسفر إلى الخارج عن طريق البحر والإتجار بالدين من المتطرفين.

المسلسل بطولة كل من روبي، الفنانة سميحة أيوب، ومحمود عبدالمغني ، إدوار، الفنان محمود حافظ، الفنان صلاح عبدالله، الفنان محمد محمود عبدالعزيز، الفنان أحمد رزق، شادي مقار، بسمة، وفاء عامر، ومجموعة كبيرة من الشباب الموهوبين حوالي 25 وجها جديدا للمشاركة في العمل الدرامي المهم وتأليف إبراهيم عيسي، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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تجارة مخدر الآيس.. أبرز قضايا حضرة العمدة الحلقة 9

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