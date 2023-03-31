الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فى الليلة العاشرة.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

صلاة التراويح
صلاة التراويح

امتلأت أروقة وصحن الجامع الأزهر بآلاف المصلين من محافظات الجمهورية ومن مختلف الجنسيات التي تمثل قارات العالم، لأداء صلاتي العشاء والتراويح خاشعين لله يبتغون فضلا من ربهم ورضوانًا في الليلة العاشرة من شهر رمضان المبارك، وكذلك بمسجد مدينة البعوث الإسلامية، ويقوم المركز الإعلامي للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.

وتقدم المصلين الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، وأقيمت صلاة العشاء من سورة الأنفال برواية حفص عن عاصم، وأقيمت صلاة التراويح من سورتي الأنفال والتوبة برواية الدوري عن الإمام الكسائي، ورواية ورش عن نافع المدني.

وأمَّ المصلين في الجامع الأزهر الشيخ عمرو فاروق سعودي، والشيخ رضا رمضان عبد الموجود، والشيخ محمد علاء الدين سباعي، والشيخ كمال محمد علي، وأمَّ المصلين في مسجد مدينة البعوث الإسلامية الشيخ محمود عزازي، والشيخ أحمد العجمي، والشيخ أيمن عبد المنعم، والشيخ حسام قاسم.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم.

ويباشر الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 4000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).

الأنشطة العلمية للرواق الأزهري الدكتور عبد المنعم فؤاد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الجامع الأزهر الطلاب الوافدون العشاء والتراويح رمضان المبارك رواية حفص عن عاصم

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فى الليلة العاشرة.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

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