وزير الأوقاف: لولا الأمن والأمان التي حققته القيادة السياسية ما احتفلنا اليوم بذكرى انتصارات أكتوبر

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لولا الأمن والأمان الذي حققته القيادة السياسية ما كنا نحتفل اليوم في هذا المكان مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه.

وتابع وزير الأوقاف، خلال كلمته باحتفال وزارة الأوقاف، بذكرى انتصارات شهر رمضان بمسجد عمرو بن العاص جري الله الرئيس عبدالفتاح السيسي خير الجزاء على عنايته وحرصه واهتمامه علي تطوير بيوت الله علي مستوي الجمهورية.



وأوضح الوزير أن الإيمان ليس بالكلام بالعمل فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل.

وتابع الوزير: أننا في أيام عظيمة وذكري عظيمة في شهر الانتصارات، حيث إن النصر يتحقق بالإيمان بالله والثقة في الله، حيث قال الله تعالي "وما النصر إلا من عند الله"، وقوله تعالي: "وكان حقاً علينا نصر المؤمنين".