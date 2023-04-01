أصوات ومواهب ببشتاك والتنورة التراثية بقبة الغورى.. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

يقدم مركز إبداع قبة الغورى مساء اليوم السبت 10 رمضان (الموافق 1 أبريل) عرضًا جديدًا من العروض الأسبوعية المتميزة لفرقة التنورة التراثية، وذلك فى إطار البرنامج الثقافى والفنى الذى يقيمة قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع المختلفة التابعة له.

وبقصر الأمير طاز بحي الخليفة تقدم أوركسترا النور والأمل مجموعة من المقطوعات الموسيقية العالمية لكبار المؤلفين الموسيقيين منها: بولكا شنل - شوستا كوفتيش فالس – هابانيرا – لونجا رياض – دعاء الشرق – إيه العبارة – على شاطىء النيل – لما بدى يتسنى – يامامه - بنت الشلبية – الهندية- زوربا- اوفن باخ.

ويقيم قصر الأمير بشتاك حفل الأصوات والمواهب الذهبية بالدمج بين الأصوات الذهبية وأصحاب الهمم بقيادة المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع.

يشارك فى الحفل من المواهب الذهبية: رحمة ممدوح وأحمد يسرى، ومن الأصوات الذهبية أسما الدسوقى وزياد أشرف يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغانى والإنشاد منها: يا حبيبتى يا مصر – القلب يعشق كل جميل – لما أنت ناوى – يا رسول الله يا خير نبى – فى يوم وليلة – مستنياك.

ويستضيف مركز طلعت حرب الثقافى بالسيدة نفيسة "صالون ذاكرة الوطن"، ويحتفى هذا الشهر بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حيث يستضيف بطلين من أبطال حرب أكتوبر - العاشر من رمضان - اللواء مجدى شحاتة واللواء شريف مسلم، وبعض أسر الشهداء للحديث عن البطولات العظيمة والتضحيات الكبرى التى أدت إلى تحقيق هذا الانتصار العظيم، ويعد الصالون ويديره الكاتب الصحفى والمؤرخ محمد الشافعى.

وفى نفس اليوم يعرض المركز مسرحية "حواديت الأراجوز" بالتعاون مع البيت الفنى للمسرح ويرسخ العرض لعدد من القيم التربوية والسلوكية الصحيحة للأطفال عن طريق حكى بين عم زمان وصديقه وشريكه فى المكتبة الأراجوز.

ويقيم بيت العينى عددًا من الورش الفنية والتشكيلية التى تبرز مظاهر احتفال الدول الإسلامية والعربية بشهر رمضان عن طريق رسم أعمال مستوحاة من عناصر الفن الإسلامى وأشغال فنية وإعادة تدوير فانوس وزينة رمضان بطرق مختلفة، بالإضافة إلى ورش الحكى، وتأتي تحت إشراف الفنانة التشكيلية دعاء فتحي والمدربة ميار أحمد والفنانة رحمة محجوب والفنانة هالة أنور.

وبالإسكندرية يقدم مركز جمال عبد الناصر العرض المسرحى "ليلة رمضانية"، العرض "حكى وغناء" نتاج ورشة مطلوب ممثل التى قامت بها الفرقة لاستكشاف أدوات الممثل والأداء على خشبة المسرح والارتجال، العرض إخراج مؤسس الفرقة محمد نجلة مستعينا فى كتابة نص العرض بالمتدربين فى سرد حكايتهم بأنفسهم.