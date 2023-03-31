الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 10 آلاف عبوة صواريخ وألعاب نارية بطنطا

ألعاب نارية
ألعاب نارية

تمكنت مباحث التموين بمحافظة الغربية من ضبط 10 آلاف عبوه صواريخ وألعاب نارية داخل محل بطنطا وتحرر محضر بالواقعة.
جاء ذلك ايماءً إلى تعليمات الدكتورعلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمى وهيئة الرقابة الإدارية، بتشديد الرقابة على الأسواق العامة وبالتنسيق مع المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين، حيث تم شن حملة  برئاسته اليوم وبعضوية ياسر مراد، مديرالادارة ومحمد الشيخ مدير الرقابه بطنطا

حيث تم تحويل الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات 

وفى سياق متصل قام الدكتور طارق راشد  رحمي محافظ الغربية ، بمشاركة  عمال حي أول طنطا في زراعة 120 شجرة من أشجار الزينة بطنطا، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة،وذلك بحضور الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

وأوضح محافظ الغربية الدمتور طارق راشد رحمى أن المبادرة مستمرة في زراعة الأشجار في كافة المراكز والمدن والأحياء، من خلال الوحدات المحلية، مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية تعتبر فرصة جيدة للتوسع في زراعة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين بالمحافظة، وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما أوضح رحمي أن المحافظة مستمرة في تشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.

ضبط قانون آلاف عبوة صواريخ وألعاب نارية بطنطا بمحافظة الغربية

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