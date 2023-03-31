تامر أمين وحديثه عن النيازك: لو فيه إنصاف المفروض آخد نوبل

قال الإعلامي تامر أمين، إن حديثه عن توجيه الدول الكبرى الآن للنيازك والشهب منذ أكثر من 10 سنوات لم يصدقه أحد، بل تم اتهامه بالجنون والاختلال العقلي.

النيازك الفضائية

وأكد الإعلامي تامر أمين، خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه سعيد بما قاله منذ 10 سنوات عن النيازك، معبراً: "لو فيه إنصاف المفروض آخد جايزة نوبل على الفيديو ده".

حروب الفضاء الخارجي

وأضاف في حديثه أنه مطلع بصورة كبيرة على الأبحاث العلمية المتعلقة بالفضاء وجهود الدول الحثيثة في هذا الأمر، ولهذا لا يقول معلومات للجمهور دون أن تكون لديه معرفة أولية دقيقة عن هذا الأمر.