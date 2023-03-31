الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 7 من أفراد أسرته

حبس
حبس

تنظر الدائرة 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية، غدًا السبت، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 7 من أسرته.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة متهم لمحكمة الجنايات؛ بتهمة قتل 7 من أفراد أسرته، هم زوجته ووالداها وشقيقها وثلاثة من أبنائه عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل ابنه الرابع.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم بارتكاب الجريمة عمدًا وبتخطيط سابق لها لأسباب وجدتها النيابة العامة في الأوراق وقدمته للمحاكمة بعد الاطمئنان لصحة ثبوت الواقعة وإسنادها إليه وأقامت الدليل على اعترافه بارتكابه الواقعة وأقوال الشهود وتقارير الطب الشرعي الخاصة بتشريح جثامين المجني عليهم وتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية الخاصة بمعاينة مسرح الجريمة وفحص سلاح المتهم المضبوط وكاميرات المراقبة.

الدائرة 34 المستشار محمد السيد محجوب المتهم قتل 7 حمادة الصاوي

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