الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: تلقينا ربع الأموال اللازمة لعمليات الإغاثة بعد زلزال تركيا

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

تلقت الأمم المتحدة أكثر بقليل من ربع الأموال المطلوبة أي 268 مليون دولار لعملياتها لتقديم الدعم الإنساني للسكان المتضررين من زلزال 6 فبراير في تركيا.

وأعلن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركي خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف "انتهت مرحلة الطوارئ الأولية - الأسابيع الثلاثة الأولى - التي قمنا خلالها بعمليات البحث والإنقاذ وجلبنا الإمدادات الأساسية لإنقاذ الأرواح".

وقال "نحن الآن في ما نسميه مرحلة الطوارئ الإنسانية" والتي تركز على احتياجات الناجين.
في 16 فبراير أطلقت الأمم المتحدة نداء للحصول على مساعدات دولية لجمع مليار دولار حتى تتمكن الوكالات الإنسانية على مدى ثلاثة أشهر من مساعدة أكثر من خمسة ملايين شخص في تركيا.

وقال لاركي إن الأمم المتحدة جمعت حتى الآن 268 مليون دولار.

الجهات المانحة الخمس الرئيسية هي الولايات المتحدة والكويت والمفوضية الأوروبية وصندوق الأمم المتحدة للطوارئ والسعودية.

في موازاة ذلك تعهدت المفوضية الأوروبية في 20 مارس بدفع مليار يورو مساعدات لإعادة إعمار تركيا، وهي المرحلة التي تلي العمليات الإنسانية.

وبحسب الأمم المتحدة تضرر أكثر من تسعة ملايين شخص بشكل مباشر من الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير وشُرد ثلاثة ملايين.

قدمت وكالات الأمم المتحدة مساعدات غذائية طارئة لنحو ثلاثة ملايين شخص حتى الآن ووزعت المستلزمات المنزلية الأساسية على أكثر من 4,1 مليون شخص.

الامم المتحدة الدعم الإنساني تركيا زلزال ينس لاركي

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وائل لطفي

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