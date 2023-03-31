دراسة حديثة تنسف المعلومات المتداولة بشأن شكل ديناصورات «تي-ريكس»

قد تكون الصورة التي تخيلها فيلم "جوراسيك بارك" ومعظم شركات صناعة الألعاب عن الديناصورات من نوع تي-ريكس مغلوطة، إذ أن أنيابها لم تكن بارزة ربما، كما كان يُعتقد، بل كان لها على الأرجح شفاه تغطيها، على ما أظهرت دراسة حديثة.

ويقول توماس كولن، أحد معدي هذه الدراسة، لوكالة فرانس برس "إن حيوانات مثل +تي-ريكس+، وهي ديناصورات لها أقدام، لديها على الأرجح نوع من الشفاه والأنسجة الرخوة تغطي أفواهها لحماية أسنانها".

ويضيف أستاذ علم الأحياء القديمة في جامعة أوبورن بولاية ألاباما في جنوب الولايات المتحدة إن نتائج الدراسة الجديدة تحمل "تغييراً عن الكثير من الفرضيات المتداولة سابقاً، والتي كانت تشبّه (هذه الديناصورات) إلى حد كبير بالتماسيح، مع أسنان ظاهرة عندما يكون فكّها مغلقاً ومن دون شفاه".

ورغم أن المسألة لم تُجزم بالكامل، درس الباحثون مجموعة من الديناصورات وحشيات الأرجل (ثيروبودا) من متاحف عدة للتوصل إلى هذا الاستنتاج الجديد.

على سبيل المثال، قارن الباحثون تآكل مينا الأسنان لدى الديناصورات والتماسيح، الحيوانات الحية الأقرب إلى وحشيات الأرجل.

ويقول كولن إن مينا الأسنان "يجب أن يبقى رطباً للبقاء بصحة جيدة"، مضيفاً "إذا تعرض للهواء لفترة طويلة، فإنه يصبح متفتتاً ومن المرجح أن يتشقق أو يمرض".

وفقاً لعلم الأحياء القديمة، فإن مينا الجزء الخارجي لأسنان التماسيح الحية تبلى بشكل أسرع من الجزء الداخلي لأنها لا تحتوي على شفاه.

ويضيف "عندما نظرنا إلى سماكة المينا في داخل وخارج أسنان الديناصورات الكبيرة، لم يظهر لديها هذا النوع من التكوين مثل التماسيح".

ويشير توماس كولن إلى أن هذه الديناصورات "تُظهر نموذجاً أقرب إلى الحيوانات ذات الشفاه"، لافتاً إلى أن "سماكة مينا الأسنان هي نفسها على الجانبين الخارجي والداخلي".

أراد الباحثون أيضاً معرفة ما إذا كان من الممكن أن تكون أسنان ديناصورات "تي-ريكس" كبيرة جداً على أفواهها، ومقارنتها بالكثير من السحالي الحديثة ذات الشفاه.

ويقول كولن إن "بعض سحالي الورل اليوم لها أسنان ضخمة للغاية"، و"يبدو من غير المعقول تقريباً أن هذه الأسنان يمكن تغطيتها بالكامل بالشفاه، لكنّ الأمر كذلك".

ويضيف "واكتشفنا أن (...) نسبة المقياس هذه متطابقة تقريباً بالنسبة للديناصورات وحشيات الأرجل".

لكن ما هي عواقب هذا الاكتشاف على طريقة إظهار هذه الحيوانات في أعمال الثقافة الشعبية؟

فيما يقر توماس كولن بأن أفلام "جوراسيك بارك" نجحت في "تقديم معلومات تتناسب مع ما كان معلوماً في حينها" عن الديناصورات، فإن محاولات تصوير ديناصورات وحشيات الأرجل "انحرفت تماما" عن المسار السليم مذاك، بحسب عالم الأحياء القديمة.