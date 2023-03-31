البحث الجنائى يكثف جهوده لضبط قاتلى سائق توك توك فى أسوان

تواصل إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، تكثيف جهودها لضبط مرتكبي جريمة قتل سائق توك توك، بهدف سرقته بنطاق قرية المنشية التابعة لمركز كوم أمبو وسط محافظة أسوان.

البداية بتلقي مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة رجل غارقا في دمائه بعد أن تعرض للضرب فوق رأسه وجسده، وذلك في منطقة وسط الزراعات على طريق المنشية شرق، التابعة لمركز كوم أمبو وسط محافظة أسوان.

وكشفت التحريات الأولية عن أن الجثة لسائق توك توك ومقيم بقرية المنشية، وتعرض لمحاولة سرقة من عناصر مجهولة، أثناء انشغال المصلين بصلاة التراويح، وتعدوا عليه بالضرب باستخدام آلة حادة فوق رأسه وجسده، مما أدى إلى وفاته وفارقت الحياة الحياة، وسرقوا التوك توك ولاذوا بالفرار.

وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبي الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بتسليم الجثمان لأسرته لمواراته إلى مثواه الأخير.