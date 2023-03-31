إنطلاق أولى فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب بنسخته الثانية بمركز "شباب مطروح"

إنطلقت، اليوم الجمعة، أولي فعاليات مُنتدي الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية بمحافظة مطروح، تحت شعار "فيمَا يفكر الشباب" وذلك في مركز شباب مطروح .

جاء ذلك بمشاركة أعضاء برلمانى الشباب والشيوخ بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتحت إشراف إسلام السيد مدير ادارة البرلمان والتعليم المدنى.

بدأت فعاليات مُنتدي الحور الوطني للشباب بمركز شباب مطروح بجلسة تعارف أدارها دعاء عبده مدرب بوزارة الشباب والرياضة، و الحسينى عباس مدرب بوزارة الشباب والرياضة، ثم التعريف بمحاور المنتدى ووضع قواعد العمل داخل الورشة، تلاها جلسة عصف ذهني حول محاور المنتدى الرئيسية السياسية، الإجتماعية، الإقتصادية، والملفات المتعلقة بكل محور ومناقشة كل محور والخروج بتوصياته و عرض الحلول والمقترحات التي اسفرت عنها الورشة ومناقشتها.

وأكد الدكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، أن المنتدى جاء من منطلق الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإجراء حوار وطني سياسي شامل يجمع كافة التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة وتبادل الرؤى لتدشين ملامح جمهورية جديدة وتستمر الجلسات بمراكز شباب المحافظة حتى 1 مايو المقبل.

ويعد منتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية، كمنصة حوارية يتناقش فيها الشباب و تعكس الاحتياجات والتحديات ذات الأولوية لتكوين صيغة متكاملة لرؤية مشتركة بين الدولة والشباب فى وثيقة شبابية تقدم ماذا يريد الشباب من القيادة السياسية فى المرحلة القادمة.

وفي سياق اخر كان قد عقد مركز إعلام مطروح. الثلاثاء الماضي، ندوة حول "برامج الشباب والرياضة ودعم الفتاة بمطروح" وذلك في مديرية الشباب والرياضة بحضور الدكتور وليد الرفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح و محمد عبدالرحمن مدير إدارة التنمية البشرية وعددا من الشباب المشاركين بالانشطة الرياضة واعضاء المراكز والمدربين والمسئولين بمديرية الشباب والرياضة.

IMG-20230331-WA0038

IMG-20230331-WA0037

IMG-20230331-WA0036

IMG-20230331-WA0033

IMG-20230331-WA0034

IMG-20230331-WA0035

IMG-20230331-WA0032

IMG-20230331-WA0031

IMG-20230331-WA0030

IMG-20230331-WA0029

IMG-20230331-WA0025

IMG-20230331-WA0023