الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة. 

وجاء في نص البرقية: «يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة». 

وأضاف: «سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافة المحـن نحو التقدم والازدهار متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وسيادتكم ومصر بخير». 

كما تقدم محافظ مطروح، بخالص التهاني للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من  الوزراء وقادة أفرع القوات المسلحة بهذه الذكرى الغالية على نفوسنا جميعًا مع استعادة الأرض والعزة والكرامة في شهر رمضان. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصارات العاشر من رمضان محافظ مطروح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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