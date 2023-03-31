تصدرت قصة مسلسل مذكرات زوج ومواعيد عرضه محركات الإنترنت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة، وذلك قبل عرض الحلقة الجديدة من المسلسل.

ويبحث عشاق الدراما الرمضانية عن تفاصيل قصة مسلسل مذكرات زوج ومواعيد عرضه بعد ان تناول المسلسل قصة حقيقية موجودة وهي المشاكل الأسرية والزوجية ومساوئ الروتين اليومي في بيت الزوجية ونتيجة عدم تفاهم الأزواج مع بعضهم.

ويجسد الفنان القدير طارق لطفي في مسلسل “مذكرات زوج” دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

قصة مسلسل مذكرات زوج ومواعيد عرضه

اسم مسلسل مذكرات زوج ليس جديد على المشاهد إنما تم ذكره من قبل، لأنه من كتابه الكاتب أحمد بهجت، ويرصد بشكل ساخر يوميات زوج مقهور من زوجته المتسلطة حتى يتعرض للطرد منها ومن أجل البحث عن حل، اتجه للبحث عن طبيب نفسي يساعده في حل مشاكله الزوجية.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج 2023

وتستمر عمليات البحث على مواقع الإنترنت لمعرفة مواعيد عرض مسلسل “مذكرات زوج” استعداداً لمشاهدة الحلقة الجديدة وهي الـ9.

ويعرض مسلسل مذكرات زوج الليلة على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، كما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحًا، والساعة 11:45 صباحًا.

مسلسل “مذكرات زوج”

والجدير بالذكر، يشارك في “مذكرات زوج” بجانب طارق لطفي نخبة من النجوم أبرزهم: خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، سماء إبراهيم، علي الطيب، نور النبوي، هناء الشوربجي، فرح يوسف، إدوار.

وتتوالى وتيرة الأحداث في الحلقة التاسعة من مسلسل “مذكرات زوج” التي ستعرض اليوم الجمعة بطولة طارق لطفي، وستعرض على شبكة قنوات cbc منذ بداية رمضان، ويتناول المسلسل قضية اجتماعية تتناسب مع جميع أفراد الأسرة.

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مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج