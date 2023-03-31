إصابة 10 في 3 حوادث تصادم بالمنيا

أصيب 10 في حوادث تصادم مختلفة بطرق المنيا بسبب السرعة الزائدة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بإصابة 10 مواطنين في 3 حوادث تصادم بسبب السرعة الزائدة.

شهد الطريق الصحراوي الغربي شمال المنيا، تصادم سيارتين بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 6 مواطنين، كما شهد طريق الصعيد الصحراوي الغربي تصادم سيارة ملاكي بأخرى بمدخل قرية 8، ما أسفر عن إصابة مواطنان وشهد الحي الخامس بمدينة المنيا الجديدة تصادم سيارة ربع نقل بدراجة نارية، ما تسبب في إصابة شخصين وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة للعلاج، والتحفظ على السيارات تحت تصرف النيابة العامة.