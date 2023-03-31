الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على مجرمين أجبرا 3 أطفال على التسول بالشوارع

المتهمين
المتهمين

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في ضبط مسجلين خطر يستغلان الأطفال في أعمال التسول.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزهما "سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامي، وبصحبتهما 3 من الأطفال، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهما في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث استغلال الأطفال الجهات المعنية التنسيق مع الجهات المعنية الشرطة المتخصصة المجني عليه السلاح الأبيض تحت تهديد السلاح

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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