وكيل «أوقاف الإسكندرية»: رجال الدين الإسلامى والمسيحى يد واحدة على مر العصور

افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق، اليوم الجمعة، مسجد الرحمن الرحيم بإدارة أوقاف الرمل بحضور الشيخ حسن المرادني مدير عام الإدارة، وعدد من مفتشي الإدارة.

وقال الشيخ «سلامة»، إن هذا الافتتاح يكتب بحروف من نور في سجل الأوقاف الحافل بالإنجازات واهتماماتها بالمساجد إحلالاً وتجديداً وصيانةً وترميماً.

وأدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان«الصوم وأثره في تربية النفس» مع الالتزام التام بموضوع الخطبة ووقتها المحدد.

وأشار وكيل أوقاف الإسكندرية إلى التلاحم ودعم الوحدة الوطنية، الذي يبرهن على تكاتف الشعب خلف قيادته السياسية؛ حيث شاركت كنيسة العذراء والبابا كيرلس في دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال المشاركة في مشروع صكوك الإطعام وتوزيع عدد من كراتين رمضان أمام مسجد العزيز الرحيم بالزوايدة.

وتابع أن ذلك يؤكد على تجسيد الوحدة الوطنية الواقع على أرض الإسكندرية، مؤكدًا أن رجال الدين الإسلامي والمسيحي مصر على مر العصور يد واحدة خلف قيادة واحدة.

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