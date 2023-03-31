طريقة عمل الغريبة بخطوات بسيطة ومكونات سهلة

تعتبر الغريبة من الحلويات التي يشتهر بها عيد الفطر المبارك ويحرص العديد من الأشخاص على تواجدها في المناسبات والأعياد لذا نرصد إليكم طريقة عمل الغريبة بشكل سهل وسريع في خطوات بسيطة.

مكونات الغريبة

نصف كيلو دقيق.

250 جرام سمن مبرد في الثلاجة.

125 جرام من السكر بودرة.

25 جرام من الكاكاو بودرة.

1 بياض بيضة.

كيس فانيليا.

مكسرات المتوفر لديك.

طريقة عمل الغريبة

في الدباية يتم نخل الدقيق ويوضع جانبًا.

ومن ثم وضع السمنة في وعاء ثم تضاف لها السكر وندعك جيدا حتى يبيض الخليط ويذوب السكر تمامًا.

يتم إضافة بياض البيض والفانيلا ويدعك الجميع حتى يتجانس الخليط.

نضيف الدقيق بالتدريج مع ترك 50 جرام من الدقيق جانبًا.

تقسم العجينة إلى قسمين متساويين كل جزء في وعاء.

جزء يتم إضافة له نصف كمية الدقيق 25 جرام ونكمل لم العجين ويترك جانبًا.

الجزء الآخر يتم إضافة له الكاكاو 25 جرام 2 ملعقة كبيرة ويخلط جيدًا بالعجين.

يشكل العجين كور من الجزأين لنحصل على كور نصفه أبيض والآخر بني.

نبدء في رص الكرات متباعدة على صاج مدهون بالزيت دهنًا خفيفًا.

يتم تزيينها بالمكسرات المتوفرة لديك.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة 160 درجة مئوية من 10 إلى 15 دقيقة حسب الفرن.

فائدة الغريبة:

تعمل الغريبة على تجديد نشاط الجسم وإعادة حيويته، تهدئة الأعصاب من التوتر، وتعمل على تقليل الإصابة بالإمساك الشديد وتساعد في عملية التمثيل الغذائي، وتقوي الذاكرة لدى البعض بسبب مكوناتها، وتعمل على زيادة نسبة تدفق الدم في الجسم كما تعمل على بناء العضلات في جسم الإنسان فهي سورية وتونسية ومصرية الأصل.

السعرات الحرارية في الغريبة: تحتوي القطعة الواحدة من الغريبة على 160 سعر حراري.