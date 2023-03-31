الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طريقة عمل البيتي فور لعيد الفطر خطوة بخطوة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر البيتي فور من أطباق الحلويات المشهورة والمعتاد تقديمها في الأعياد والمناسبات كالأفراح وعيد الفطر خصوصًا، حيث يتم صناعة أطباق الكحك في البيوت المصرية مع تطور الأشكال الخاصة به وخلال سطور نوضح طريقة عمل البيتي فور.

«حلو العيد».. طريقة عمل البيتي فور بالخطوات في المنزل

مقادير البيتي فور 

5 كوب دقيق

2 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة 

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

كوب ونصف سكر بودر

2 أصفر بيض

للتزيين الخاص بالبيتي فور: 

سيتم استخدام ما يلي:

مربى مشمش بيوري

مربى فراولة بيوريه

ميكس مكسرات

شوكولاتة خام بيضاء ذائبة

شوكولاتة دارك ذائبة

فستق مفروم

جوز هند مبشور ناعم

فورما سيل ملون

طريقة عمل البيتي فور بالسمنة في المنزل

طريقة عمل البيتي فور

  • يتم وضع الزبدة في بولة وتخفق جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي.
  • يتم إضافة السكر البودر ونقلب مع الزبدة ويخفق بالمضرب الكهربائي مرة ثانية
  • ومن ثم يتم إضافة أصفر البيض ويخفق والبيضة كاملة ونستكمل الخفق
  • يضاف الفانيليا وتقلب.
  • يتم إضافة الدقيق ويقلب الخليط حتى تتجانس المكونات.
  • توضع العجينة في كيس حلواني بشكل الوردة.
  • يشكل البيتي فور في صاج للخبز.
  • يتم وضع البيتى فور في فرن ساخن على درجة حرارة 170 حتى يأخذ لون ذهبي فاتح.
  • ومن ثم يتم رفع البيتي فور من الفرن ويترك حتى يبرد.
  • يتم تزيين البيتى فور ويبرد بالمربى والمكسرات.

طرق تزيين البيتي فور

- يحشى البيتي فور بالمربى ويزين بالفستق.

- يمكن أن يحشى بالشوكولاتة الذائبة ويزين بالفورماسيل.

- يمكن تغطية نصف البيتي فور بالشوكولاتة وترك النصف الآخر سادة.

- يمكن استخدام نوع مربى مفضلة.

- يمكن حفظ البيتي فور في الثلاجة.

- يفضل ترك البيتي فور حتى يبرد لأنه من الحلويات الخفيفة وسهلة التكسير.

نصائح تقديم البيتي فور: 

- يجب نخل الدقيق والسكر قبل الاستخدام للحصول على قوام ناعم.

- يفضل خفق الزبدة لتصبح ناعمة قبل وضع المكونات.

- مرحلة خفق الزبدة مع السكر البودر مهمة جدًا ليصبح قوام الزبدة كريمي وفاتح اللون.

- يفضل ترك البيتي فور يبرد قبل أن يرفع من الصاج.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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