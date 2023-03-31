هل يشارك محمود متولى فى مباراة الأهلى والهلال السودانى؟

كشف أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي، آخر تطورات حالة محمود متولي، لاعب الفريق، ومدى جاهزيته للمشاركة أمام الهلال السوداني في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأكد طبيب الأهلي أن محمود متولي خاض مساء أمس، الخميس، جزءاً أخيراً من برنامجه التأهيلي، على هامش المران الجماعي الذي خاضه الفريق، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأضاف أن متولي أصبح بعيدًا عن المشاركة في مباراة الهلال السوداني، مشيراً إلى أنه سيصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، عقب مواجهة الفريق السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وكان محمود متولي قد شارك في التدريبات الجماعية للأهلي بشكل تدريجي، إلا أنه عاد للتدريب بشكل منفرد على هامش البرنامج التأهيلي الذي يجريه للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة صن داونز.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدف نظيف على الهلال في الجولة الأخيرة أو الفوز بفارق هدفين حال استقبال شباكه لهدف وذلك من أجل التأهل للدور ربع النهائي، ثانيًا في مجموعته خلف صن داونز الجنوب إفريقي.

في المقابل يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في التاسعة من مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء غد السبت على استاد القاهرة، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.