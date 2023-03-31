تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 7 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 550 شاحنة، و11 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 2300 طن بضائع، 305 شاحنات، و8 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 5700 طن بضائع، 245 شاحنة و3 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن وهي "عمان"، "الحرية 2" و"بوسيدون اكسبريس"، فيما غادرت السفينة "بوسيدون اكسبريس"، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و245 شاحنة، حيث تغادر الميناء اليوم ثلاث سفن وهي "سينا"، "ايلة" و"بريدج"، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي: "سينا"، "آيلة" و"بريدج"، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 900 راكب بموانئها.