مدير تصوير «رسالة الإمام»: مصادر الإضاءة كانت أهم تحدٍ.. واطلعت على لوحات المستشرقين

أكد تيمور تيمور، مدير تصوير مسلسل "رسالة الإمام" الذي يُعرض في سباق رمضان 2023، أنه حاول بذل قصارى جهده حتى يقدم عملًا فنيًا مميزًا، حيث لم يقدم مسلسلات منذ 5 أعوام، لذلك كان يجب أن تكون عودته قوية، مشددًا على أنه سعيد بردود الفعل على حلقات المسلسل حتى الآن.

وأضاف تيمور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «عندما عُرض علىّ المسلسل لم تكن الحلقات مكتملة، عندما علمت بالحقبة الزمنية كان هناك تخوف وأول ما فكرت فيه على المستوى التقني هو الإضاءة، فقد كانت مصادر الإضاءة معتمدة على الشموع والمشاعل، وكان هذا الأمر تحديًا كبيرًا».

وتابع مدير تصوير مسلسل رسالة الإمام: «عندما ذهبت إلى الديكور قبل التصوير مثّل هذا الأمر حافزًا رائعًا لي، الديكور كان رائعًا بنسبة وألوانه، كما أن المخرج حمسني للعمل على المسلسل والتأمل في هذه الفترة التاريخية والنظر إلى لوحات المستشرقين وهناك كادرات في المسلسل تشبه لوحات المستشرقين، وكان هناك تحدٍ آخر وهو أن التصوير كله كان في أماكن خارجية وكان ذلك صعبًا في ظل تقلبات الجو، وكان يتم انتظار استقرار الأحوال الجوية حتى تتوافق اللقطات».