الجمعة الثانية... دعاء اليوم التاسع من رمضان 1444 هجرية

يبحث كثيرون خلال شهر رمضان عن ترديد الأدعية في الأيام والليالي الثلاثين الأفضل طوال السنة ويسمع فيها الدعاء ويقبل بإذن الله، فعن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر».

دعاء اليوم التاسع من رمضان 1444 هجرية

وتيسأل المسلمون عبر محركات البحث عن دعاء اليوم التاسع من رمضان والذي يتزامن مع الجمعة 31 مارس 2023 استجابًا لأمر الله عز وجل عباده بالدعاء، ووعدنا بالإجابة، فقال سبحانه: (... ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ...)، وقال سبحانه وتعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)، ويقول صلى الله عليه وسلم: "الصائم لا ترد دعوته".

دعاء الجمعة الثانية في رمضان 2023

ربّنا اجعلنا في هذه الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك من الصابرين على الصيام والقيام، ربنا أعنا على الخير وأعنا على العمل الصالح يا رب العالمين.

اللهمّ يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رجاء السائلين، إنها الجمعة الثانية من شهر رمضان الكريم، إنه يوم مضاعف البركة يا رب العالمين، اجعلنا يا الله فيه من الصالحين الراشدين وأكرمنا بالرحمة والمغفرة يا رب العالمين.

اللهم اكتب لنا الخيرات في هذه الجمعة واكتب لنا المسرات وأعنا على شر أنفسنا، وأعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب العالمين يا كريم.

دعاء التاسع من رمضان الجمعة 31 -3-2023

- اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين.

- اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

- اللهمّ اجعلني في شهر رمضان المبارك من المُستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصّالحين ومن أوليائك المقرّبين، يا رب العالمين يا كريم.