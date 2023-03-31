«عاش اللى قال» و«حلوة بلادى».. أبرز أغانى النصر فى ذكرى العاشر من رمضان

تحل غدًا ذكرى انتصارات حرب أكتوبر الموافق العاشر من رمضان، التي كانت وما زالت حدثًا فريدًا، بل نقطة تحول في مسار الصراع العربي مع العدو.

ومع إصرار الجيش المصري وعزيمته على الانتصار أمام العدو، كانت الأغاني الوطنية ذات دور مهم في تعزيز الروح الوطنية لدى الشعب، وفي السطور التالية، أبرز الأغنيات الخاصة بحرب أكتوبر وذكرى النصر.

أغنية عاش اللي قال

أغنية عاش اللي قال من غناء العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وكلمات محمد حمزة، وألحان بليغ حمدى، حيث تحمس العندليب لتقديم تلك الأغنية بعد النصر.

كلمات الأغنية:

عاش اللى قال الكلمة، بحكمة وفي الوقت المناسب

عاش اللى قال لازم، نرجع أرضنا من كل غاصب

عاش العرب اللى فى ليلة، أصبحوا ملايين تحارب

عاش اللى قال، للرجال عدوا القنال

أغنية حلوة بلادى

وقدم بليغ حمدي بالتعاون مع الشاعر عبدالرحيم منصور، والمطربة وردة الجزائرية يوم 6 أكتوبر أثناء نزوله إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون وتمت إذاعتها بعد الحرب مباشرة

أغنية "على الربابة" من كلمات الشاعر عبدالرحيم منصور وألحان بليغ حمدى وغناء الراحلة وردة الجزائرية.

كلمات الأغنية:

حلوة بلادي السمرا بلادي الحرة بلادي

وأنا على الربابة بغني ما أملكش غير إنى أغني

وأقول تعيشي يا مصر

وأنا على الربابة بغني وأقول

ما اأملكش غير غنوة أمل للجنود ... أمل للنصر

ليكي يا مصر ليكي يا مصر

أغنية عبرنا الهزيمة

قدمت شادية أغنية "عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة" كلمات عبدالرحيم منصور وألحان بليغ حمدى وبعدها قدمت "ياحبيبتى يا مصر" كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدى.

كلمات الأغنية:

عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة

باسمك يا بلادى تشتد العزيمة

باسمك يا بلادى عدينا القنال

باسمك يا بلادى خطينا المحال

باسمك يا حبيبتى

مصر يا حبيبتى

امى يا حبيبتى

خطينا المحال

أغنية بسم الله

كلمات الأغنية الشهيرة هو الشاعر عبدالرحيم منصور، وصاحب لحنها الموسيقار الراحل بليغ حمدى.

كلمات الأغنية:

بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله

بسم الله أذن وكبر بسم الله بسم الله

نصرة لبلدنا .. بسم الله بسم الله

بإيدين ولادنا .. بسم الله بسم الله

و أدان ع المدنة.. بسم الله بسم الله

بتحيي جهادنا.. بسم الله بسم الله