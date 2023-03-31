شعر واستعراضات وتنورة.. انطلاق ليالي رمضان في «ثقافة الإسكندرية»

انطلقت أولى ليالي رمضان الثقافية والفنية لفرع ثقافة الإسكندرية والمقامة بمسرح الجامعة، مساء أمس الخميس، بالتعاون مشع جمعية أبناؤنا فى عيوننا الكشفية وإدارة رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية.

بدأت الفعاليات مع فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد، والتي قدمت باقة متنوعة من الاستعراضات منها الفرح الفلاحي، تحيا مصر، وفقرة التنورة المصرية التراثية والصوفية، هذا إلى جانب التابلوهات المستوحاة من الفلكلور السكندري منها بنات بحري والإسكندراني، وعرض حلاوة شمسنا إهداءً لروح الفنان محمود رضا.

وعلى هامش الفعاليات تم تقديم فقرات فنية تضمنت إلقاء شعر وغناء لعدد من الأطفال والموهوبين من الشباب، بحضور الدكتورة لمياء خميس رئيس مجلس إدارة الجمعية، عزت عطوان مدير عام الفرع، شهاب محروس مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، شريف صلاح مسئول الأنشطة الطلابية، ونخبة من المثقفين والجامعيين.

واختتم اليوم بعرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، تغنت الفرقة خلاله بباقة من أجمل الأغنيات الطربية منها: «أهو جه يا ولاد، رمضان كريم، وحياتك يا حبيبي، موال في حب إسكندرية، ميدلي سيد مكاوي قدمه هيثم بسيوني تضمن أغاني متنوعة منها ليلة امبارح وأوقاتي بتحلو، واختتم اليوم بأغنية رمضان في مصر وسط تفاعل كبير من الحضور».

- أمسية شعرية وعروض فنية اليوم

ومن المقرر أن يشهد اليوم الجمعة التاسع من رمضان أمسية شعرية بحضور نخبة من شعراء وأدباء الثغر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، يقدمها الشعراء والنقاد د. محمد شحاته، د. محمد ياسين، د. محمد مخيمر، يعقبها عرض فني لفرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة والمنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

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