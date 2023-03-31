الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شعر واستعراضات وتنورة.. انطلاق ليالي رمضان في «ثقافة الإسكندرية»

إنطلاق ليالي رمضان
إنطلاق ليالي رمضان الثقافية والفنية بثقافة الإسكندرية

انطلقت  أولى ليالي رمضان الثقافية والفنية لفرع ثقافة الإسكندرية والمقامة بمسرح الجامعة، مساء أمس الخميس، بالتعاون مشع جمعية أبناؤنا فى عيوننا الكشفية وإدارة رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية.

بدأت الفعاليات مع فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد، والتي قدمت باقة متنوعة من الاستعراضات منها الفرح الفلاحي، تحيا مصر، وفقرة التنورة المصرية التراثية والصوفية، هذا إلى جانب التابلوهات المستوحاة من الفلكلور السكندري منها بنات بحري والإسكندراني، وعرض حلاوة شمسنا إهداءً لروح الفنان محمود رضا.

وعلى هامش الفعاليات تم تقديم فقرات فنية تضمنت إلقاء شعر وغناء لعدد من الأطفال والموهوبين من الشباب، بحضور الدكتورة لمياء خميس رئيس مجلس إدارة الجمعية، عزت عطوان مدير عام الفرع، شهاب محروس مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، شريف صلاح مسئول الأنشطة الطلابية، ونخبة من المثقفين والجامعيين.

واختتم اليوم بعرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، تغنت الفرقة خلاله بباقة من أجمل الأغنيات الطربية منها: «أهو جه يا ولاد، رمضان كريم، وحياتك يا حبيبي، موال في حب إسكندرية، ميدلي سيد مكاوي قدمه هيثم بسيوني تضمن أغاني متنوعة منها ليلة امبارح وأوقاتي بتحلو، واختتم اليوم بأغنية رمضان في مصر وسط تفاعل كبير من الحضور».

- أمسية شعرية وعروض فنية اليوم 

ومن المقرر أن يشهد اليوم الجمعة التاسع من رمضان أمسية شعرية بحضور نخبة من شعراء وأدباء الثغر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، يقدمها الشعراء والنقاد د. محمد شحاته، د. محمد ياسين، د. محمد مخيمر، يعقبها عرض فني لفرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة والمنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

received_727008699166528
received_727008699166528
received_612058480386960
received_612058480386960
received_1390499041779901
received_1390499041779901
received_633345461963977
received_633345461963977
received_545761077638560
received_545761077638560
أولى ليالي رمضان ثقافة الاسكندرية جامعة الإسكندرية فقرات فنية أمسية شعرية ليالى رمضان فرقة الحرية للفنون الشعبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

شعر واستعراضات وتنورة.. انطلاق ليالي رمضان في «ثقافة الإسكندرية»

سعر الدولار والريال السعودى اليوم الجمعة 31-3-2023 فى مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 31-3-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

أذكار الصباح يوم الجمعة 31-3-2023 من رمضان

نص توصية المفوضين بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك (مستند)

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 31-3-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

ماجد حبته

تشارلز خارج بريطانيا!

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو