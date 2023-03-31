نجل يوسف إدريس: سعيد برصد المتحدة ميزانية ضخمة لرواية والدى «سره الباتع»

قال المهندس سامح يوسف إدريس نجل الأديب الكبير يوسف إدريس، إن والده كتب رواية "سره الباتع" وهو في الـ 31 من عمره، لافتاً إلى أن والده كان يحب الاتقان والمثالية من وهو صغير، من الابتدائية حتى تخرج من كلية الطب.

وأضاف سامح يوسف إدريس ، خلال لقاءه ببرنامج التاسعة ، الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري عبر القناة الأولى المصرية، أن رواية "سره الباتع" كتبها والده في وقت قصير، وليس وقتًا طويلاً، لافتًا إلى أن العمل في مجمله جيد، وستظل مصر متربعة على عرش الدراما في الدول العربية كلها.

وأوضح أنه لابد أن يدرك الجمهورأنه يشاهد عمل درامى وليس سردا للتاريخ، لافتًا إلى أن العمل الدرامى له رؤية فنية مختلفة عن الحقيقة، معقبًا: "هو خلق الخيال بالحقيقة بالخرافة وأجمل ما فيه هو انه يحيى الوطنية فينا والشخصيات أراها رائعة ولكن بعض الشخصيات تثير بعض الجدل".

وأعرب عن سعادته الشديدة بأن الشركة المتحدة المنتجة لمسلسل سره الباتع رصدت ميزانية كبيرة جدا، معقبًا: "في حاجات بتنفجر ومعارك وأعداد ضخمة تشارك وأن شاء الله احضر التصوير في المشاهد الجاية".

وتابع: "كلمت خالد يوسف وباركت له بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل وقال لي استنى، في مفاجأت كثيرة ومش عاوز المشاهد يستعجل".

وأكد أن المخرج خالد يوسف أدخل بعض الأشياء وله معالجة درامية ويحاول ربط الأحداث الهامة في تاريخ مصر.