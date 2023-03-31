الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 31-3-2023

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مع البحث عن مواعيد الصلاة في هذا الشهر الكريم يقدم موقع الدستور لمتابعيه مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 31-3-2023 من رمضان. 
 

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 31-3-2023 من رمضان

 

ننشر لكم خلال هذه السطور مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 31-3-2023 من رمضان وفق كل محافظة.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 

صلاة الفجْر ٤:٢٠ ص
الشروق ٥:٤٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:١٢ م
صلاة العِشاء ٧:٣١ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 

صلاة الفجْر ٤:٢٣ ص
الشروق ٥:٥٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م
صلاة العَصر ٣:٣٦ م
صلاة المَغرب ٦:١٨ م
صلاة العِشاء ٧:٣٧ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

صلاة الفجْر ٤:١٤ ص
الشروق ٥:٤٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٥ ص
صلاة العَصر ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب ٦:٠٨ م
صلاة العِشاء ٧:٢٨ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:١٠ ص
الشروق ٥:٣٦ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٧ ص
صلاة العَصر ٣:١٧ م
صلاة المَغرب ٥:٥٩ م
صلاة العِشاء ٧:١٦ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

صلاة الفجْر ٤:١٣ ص
الشروق ٥:٣٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص
صلاة العَصر ٣:١٩ م
صلاة المَغرب ٦:٠١ م
صلاة العِشاء ٧:١٧ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى

صلاة الفجْر ٤:١٩ ص
الشروق ٥:٤٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م
صلاة العَصر ٣:٣١ م
صلاة المَغرب ٦:١٣ م
صلاة العِشاء ٧:٣٢ م

دعاء قبل الإفطار| أدعية مستحبة قبل وبعد أذان المغرب في رمضان

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مدينة العاشر من رمضان

صلاة الفجْر ٤:١٧ ص
الشروق ٥:٤٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
صلاة العَصر ٣:٢٨ م
صلاة المَغرب ٦:١٠ م
صلاة العِشاء ٧:٢٩ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

صلاة الفجْر ٤:٠٨ ص
الشروق ٥:٣٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص
صلاة العَصر ٣:٢١ م
صلاة المَغرب ٦:٠٢ م
صلاة العِشاء ٧:٢٢ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

صلاة الفجْر ٤:٢٢ ص
الشروق ٥:٤٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
صلاة العَصر ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب ٦:٠٩ م
صلاة العِشاء ٧:٢٥ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجْر ٤:٥٦ ص
الشروق ٦:١٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٩ م
صلاة العَصر ٣:٥٦ م
صلاة المَغرب ٦:٣٩ م
صلاة العِشاء ٧:٥٣ م
 

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