مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 31-3-2023
مع البحث عن مواعيد الصلاة في هذا الشهر الكريم يقدم موقع الدستور لمتابعيه مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 31-3-2023 من رمضان.
مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 31-3-2023 من رمضان
ننشر لكم خلال هذه السطور مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 31-3-2023 من رمضان وفق كل محافظة.
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
صلاة الفجْر ٤:٢٠ ص
الشروق ٥:٤٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:١٢ م
صلاة العِشاء ٧:٣١ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية
صلاة الفجْر ٤:٢٣ ص
الشروق ٥:٥٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م
صلاة العَصر ٣:٣٦ م
صلاة المَغرب ٦:١٨ م
صلاة العِشاء ٧:٣٧ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد
صلاة الفجْر ٤:١٤ ص
الشروق ٥:٤٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٥ ص
صلاة العَصر ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب ٦:٠٨ م
صلاة العِشاء ٧:٢٨ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٤:١٠ ص
الشروق ٥:٣٦ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٧ ص
صلاة العَصر ٣:١٧ م
صلاة المَغرب ٥:٥٩ م
صلاة العِشاء ٧:١٦ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة
صلاة الفجْر ٤:١٣ ص
الشروق ٥:٣٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص
صلاة العَصر ٣:١٩ م
صلاة المَغرب ٦:٠١ م
صلاة العِشاء ٧:١٧ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى
صلاة الفجْر ٤:١٩ ص
الشروق ٥:٤٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م
صلاة العَصر ٣:٣١ م
صلاة المَغرب ٦:١٣ م
صلاة العِشاء ٧:٣٢ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مدينة العاشر من رمضان
صلاة الفجْر ٤:١٧ ص
الشروق ٥:٤٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
صلاة العَصر ٣:٢٨ م
صلاة المَغرب ٦:١٠ م
صلاة العِشاء ٧:٢٩ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش
صلاة الفجْر ٤:٠٨ ص
الشروق ٥:٣٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص
صلاة العَصر ٣:٢١ م
صلاة المَغرب ٦:٠٢ م
صلاة العِشاء ٧:٢٢ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج
صلاة الفجْر ٤:٢٢ ص
الشروق ٥:٤٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
صلاة العَصر ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب ٦:٠٩ م
صلاة العِشاء ٧:٢٥ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان
صلاة الفجْر ٤:٥٦ ص
الشروق ٦:١٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٩ م
صلاة العَصر ٣:٥٦ م
صلاة المَغرب ٦:٣٩ م
صلاة العِشاء ٧:٥٣ م