مع البحث عن مواعيد الصلاة في هذا الشهر الكريم يقدم موقع الدستور لمتابعيه مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 31-3-2023 من رمضان.



مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 31-3-2023 من رمضان

ننشر لكم خلال هذه السطور مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 31-3-2023 من رمضان وفق كل محافظة.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٢٠ ص

الشروق ٥:٤٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:١٢ م

صلاة العِشاء ٧:٣١ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

صلاة الفجْر ٤:٢٣ ص

الشروق ٥:٥٢ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م

صلاة العَصر ٣:٣٦ م

صلاة المَغرب ٦:١٨ م

صلاة العِشاء ٧:٣٧ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

صلاة الفجْر ٤:١٤ ص

الشروق ٥:٤٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٥ ص

صلاة العَصر ٣:٢٧ م

صلاة المَغرب ٦:٠٨ م

صلاة العِشاء ٧:٢٨ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:١٠ ص

الشروق ٥:٣٦ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٧ ص

صلاة العَصر ٣:١٧ م

صلاة المَغرب ٥:٥٩ م

صلاة العِشاء ٧:١٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

صلاة الفجْر ٤:١٣ ص

الشروق ٥:٣٨ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص

صلاة العَصر ٣:١٩ م

صلاة المَغرب ٦:٠١ م

صلاة العِشاء ٧:١٧ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى

صلاة الفجْر ٤:١٩ ص

الشروق ٥:٤٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م

صلاة العَصر ٣:٣١ م

صلاة المَغرب ٦:١٣ م

صلاة العِشاء ٧:٣٢ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مدينة العاشر من رمضان

صلاة الفجْر ٤:١٧ ص

الشروق ٥:٤٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص

صلاة العَصر ٣:٢٨ م

صلاة المَغرب ٦:١٠ م

صلاة العِشاء ٧:٢٩ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

صلاة الفجْر ٤:٠٨ ص

الشروق ٥:٣٧ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص

صلاة العَصر ٣:٢١ م

صلاة المَغرب ٦:٠٢ م

صلاة العِشاء ٧:٢٢ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

صلاة الفجْر ٤:٢٢ ص

الشروق ٥:٤٧ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص

صلاة العَصر ٣:٢٧ م

صلاة المَغرب ٦:٠٩ م

صلاة العِشاء ٧:٢٥ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجْر ٤:٥٦ ص

الشروق ٦:١٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢٩ م

صلاة العَصر ٣:٥٦ م

صلاة المَغرب ٦:٣٩ م

صلاة العِشاء ٧:٥٣ م

