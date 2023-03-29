الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء قبل الإفطار| أدعية مستحبة قبل وبعد أذان المغرب في رمضان

دعاء
دعاء

مع اقتراب موعد الإفطار يتساءل الصائمون عن دعاء الإفطار ودعاء ماقبل المغرب كي ينالوا فضل الصيام كاملًا ويزدادوا عليه، وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم)(صحيح الترمذي)، لذا يحرص المسلمون على ترديد الأدعية لهم ولأحبائهم ولجميع المسلمين في تلك اللحظة المباركة.

دعاء قبل الإفطار وبعد أذان المغرب في رمضان 2023

وهناك الكثير من الأدعية المستحب قولها قبل أذان المغرب وعند الإفطار وبعد الأذان، ووردت في السنة النبوية ولحرص الدستور على تقديم الخدمات للقراء، نقدم في السطور الأتية أهم الأدعية ذات الفضل والأجر.

 

أدعية قبل الإفطار

1-اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

موعد آذان المغرب| دعاء اليوم السابع من رمضان 2023 مكتوب

«اللهم ارزقنا بعد الضيق فرجًا».. دعاء الفجر اليوم الأربعاء 29 مارس 2023

دعاء الشفع والوتر وعدد ركعاتها وكيفية صلاتها

2- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك مايمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

 

3-  اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وأنصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

دعاء الإفطار من السنة النبوية 

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ".

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "ثلاثُ دَعواتٍ لا تُرَدُّ: دعوةُ الوالِدِ لِولدِهِ، ودعوةُ الصائِمِ، ودعوةُ المسافِرِ"، صحّحه الألبانى.

أدعية مستحبة عند الإفطار لدى الأقارب

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - كان إذا أفطر عند أهل بيت دعا لهم قبل الإفطار قائلا: "أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ"، رواه أحمد.

الإفطار دعاء الأفطار أدعية قبل المغرب ادعية مستحبة السنة النبوية رمضان دعاء قبل الافطار أدعية قبل الافطار

مواد متعلقة

موعد آذان المغرب| دعاء اليوم السابع من رمضان 2023 مكتوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

أذان المغرب في اليوم السابع من شهر رمضان في كل المحافظات

القصة الكاملة لعودة الطفل شنودة إلى أسرته

حيثيات حبس 10 متهمين في قضية رشوة آثار إمبابة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 7.. التفاصيل الكاملة

مشهد الكفن.. مسلسل ضرب نار الحلقة 6 يضرب مثالًا للتسامح ونبذ العنف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار