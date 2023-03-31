«مذكرات زوج».. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع الحلقة 8؟

تفاعل رواد السوشيال ميديا عقب عرض الحلقة 8 من مسلسل مذكرات زوج بطولة الفنان طارق لطفي وعائشة بن أحمد في ثامن أيام شهر رمضان 2023.

ونالت الحلقة الثامنة من المسلسل الرمضاني إعجاب المشاهدين لتتصدر ترند تطبيق "تويتر" و"جوجل"، خصوصًا بعد عودة الفنان طارق لطفي لحياته الطبيعية وترك منزله وأولاده.

تعليقات رواد السوشيال ميديا ومشاهدين مذكرات زوج

وعلق أحدهم: "في مسلسل اسمه مذكرات زوج عن قصه لأحمد بهجت بطوله طارق لطفي وعائشه بن أحمد ‏اتفرجوا عليه حلو أوي".

وعلق حساب آخر قائلًا: “مسلسل جميل ومسلى بعد ما كملت كل حلقات معروضة لقيت نفسى مشدودة ليه جدا، و‏طارف لطفى عامل دور مختلف تماما عن أدواره السابقة، ‏بيقدم أداء سهل ممتنع كأنه مش بمثيل هو شخصيته كدا".

فيما قال آخر: "بلا شك هذا واحد من أفضل المسلسلات المصرية ب رمضان 2023، طارق لطفي كالعادة مبدع وذكي في اختياراته، ‏أدواره متنوعة ولا تشبه بعضها، ‏دون أن أنسى أيضا الفنان الكبير خالد الصاوي والأداء الجميل الذي يقدمه بالمسلسل".

أحداث "مذكرات زوج"

يتناول مسلسل مذكرات زوج المشاكل النفسية التي يعاني منها "رؤوف" ويجسد دوره الفنان طارق لطفي.

وتدور أحداث "مذكرات زوج" في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

تردد قناة سي بي سي

ويمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج حصريا على تردد قناة CBC وترددها كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.