«الصفارة» الحلقة 8|ماذا قال أحمد أمين فى دور البلطجى؟

عرض، مساء الخميس، مسلسل الصفارة الحلقة 8 حصريا على قناة دي إم سي ومنصة واتش إت حيث تفاعل رواد مواقع التواصل مع المشاهد الأولى من مسلسل الصفارة الحلقة الثامن وجاء الحديث في المسلسل كالتالي.

مسلسل الصفارة الحلقة 8

وشهد مسلسل الصفارة الحلقة 8 تواجد أحمد أمين في دور البلطجي وكانت مقولاته من الجمل الكوميدية في العمل ومنها، "فاكر أخويا بلغم اللي عـوّرته في وشه ؟؟ قلنا لاجل المهاتما تعدي وأخويا تـ.فة، فاكر تفّة ؟؟ قليت منه قدام الناس وقلنا لاجل المهاتما تمر .. لكن أخوك يركب سلام مش سلامه لااااا لنا هنا وقفة".

وفي جملة أخرى خلال المسلسل "بقى كل المشكلة دي والرجـالة والمواسير والقلق ده عشان خاطر ركب سلام مش سلامة؟!! يا أخي يمكن كان هياخده لفة ويرجعه تاني ولا حاجة خلاص يا وجيه متركبش حاجة غير لما تقولي انا اديك فلوس تركب.. خلاص بقى اتكل على الله يا نفافة انت ولا اسمك ايه".

"إنت بتجيب سيرة أبويا الله يرحمه لا يا مهاتما دي كده وسعت منك، مش أبو ريـالة اللي يتقاله الكلام ده، ده كده الكلام قام والحمام نام.. بقولك إيه يا عم أبو ريـالة انت ما تشتروا مناديل بقى ولا تشربوا لمون سخن، إيه القـرف ده!"

أبطال مسلسل الصفارة

“الصفارة” مسلسل كوميدي من 15 حلقة من بطولة أحمد أمين، وبمشاركة كلا من طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى أم سي ومنصة واتش إت.