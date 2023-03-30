العثور على جثة طفل غارقًا في الفيوم

عثر أهالي قرية سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، مساء اليوم الجمعه، على جثة طفل يُدعى “مروان م - 3 سنوات” طافية على سطح البحر، وذلك بعد تغيبه يوم كامل.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد ورود بلاغًا من بالعثور على جثة طفل طافية على سطح مياه البحر بسنهور القبلية، بعد تغيبه منذ الأمس.

وتبينّ أنّ الطفل خرج ليلهو ويلعب أمام المنزل فانزلقت قدمه وسقط في البحر ولم يراه أحد، حتى امتلأ جسده بالمياه وطفت جثته على سطح المياه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.



وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمرحلتها الأولى، مع البدء الفعلي في تسليم عدد من مشروعات المبادرة إدارياً، بجانب الوقوف على آخر الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها ومعدلات التنفيذ بها، ومتابعة تلافي ملاحظات مسئولي دار الهندسة للمشروعات التى بلغت نسب تنفيذ عالية، مشدداً على الإلتزام بالمواعيد المقررة لتسليمها تبعاً للجداول الزمنية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والمهندسة صفاء سعفان رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، والمهندسة كارمن ممدوح مدير المكتب الفني لمشروعات "حياة كريمة" بالجهاز، والعميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية، والعقيد طارق درويش رئيس قسم الإطفاء بالإدارة، والمهندس روبى محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ووفد شركة دار الهندسة، المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لإدارة ومتابعة مشروعات "حياة كريمة" بالفيوم، وعدد من وكلاء الوزارة، وممثلى الهيئات وشركات المرافق.