«حضرة العمدة».. المتطرفون يقتحمون منزل أسرة قبطية فى تل شبورة

فوجئ الفنان «جميل برسوم» الذي يجسد شخصية عم باسيلي في الحلقة 8 من مسلسل "حضرة العمدة" بدخول أحد الإرهابيين لمنزله أثناء الترتيب للصلاة بحضور قس، وبعدها قلق شديد لأفراد الأسرة ولكن سيطر باسيلي على أعصابه أمام أفراد الأسرة ووضح لهم أنهم يحضرون للصلاة، وبعدها هرب القس بعد دخول الإرهابين خوفًا علي حياته بعد أن هددتهم تلك المجموعة بإشعال النيران في المنزل والذين يتاجرون باسم الدين.

وتعتبر ليست المرة الأولى التي يدخل بها تلك الجماعة المتطرفة إلى منزل الأسرة المسيحية حتى يسبب لهم رعب رهيب أثناء الصلاة، وغضب العم باسيل من كلمة الخواجة الذي يرددها ذلك المتطرف له في كل مرة يقابله.

حضرة العمدة مسلسل درامي من تأليف إبراهيم عيسي يناقش عدة قضايا من أهمهم ختان الإناث وأضراره على ضحايا والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية التي تأخذ الشباب باسم الاستقرار، وغيرها من القضايا المهمة التي يناقشها المجتمع والتزوير وتجارة المخدرات التي تهدد حياة الشباب.

يناقش مسلسل حضرة العمدة قضايا مهمة جدًا يواجها المجتمع وهي تجارة المخدرات وختان الإناث والتطرف الديني والهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر، و تسليط الضوء علي مجموعة من القضايا الموجودة في مصر بمختلف محافظاتها سواء في الصعيد بشكل خاص أو في البلد بشكل عام.

ونجح المؤلف في تسليط الضوء و جدل وحديث كبير للمواطنين منذ عرض المسلسل في رمضان، ومسلسل "حضرة العمدة" لروبي، أحمد رزق، ومجموعة كبيرة من الفنانين وهو من تأليف إبراهيم عيسي، وإخراج عادل أديب، وشارك عدد كبير من الفنانين ذات وجه جديد حوالي أكثر من 30 ممثل صاعد، شارك في أحداث المسلسل الدرامي الذي يناقش القضايا المهمة والخطيرة وكيفية القضاء عليها وعلى مخاطرها.