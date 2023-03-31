الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الصفارة».. رواد «السوشيال ميديا» يشيدون بأداء أحمد أمين فى دور البلطجى

أحمد أمين
أحمد أمين

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع شخصية الحلقة الثامنة من مسلسل "الصفارة"، حيث جسد أحمد أمين شخصية "بلطجي"، لتتوالى ردود الأفعال الإيجابية.

مسلسل الصفارة الحلقة 8

وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": "أحمد أمين لايق في كل الشخصيات، وقد قام بتجسيد دور البلطجي بطريقة كوميدية".

وأضاف آخر: "حقيقي قام بأداء رائع في شخصية البلطجي، خاصة مع اختلاف الشخصيات والأفكار خلال الحلقات المختلفة".

أبطال مسلسل الصفارة

يشارك في بطولة مسلسل الصفارة عدد كبير من النجوم والشباب مع الفنان أحمد أمين، ومنهم الفنان الشاب طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، انعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح، وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة "دي أم سي".

الحلقة 8 من مسلسل الصفارة.. أحمد أمين في دور البلطجي

قصة مسلسل الصفارة لأحمد أمين

مسلسل "الصفارة" يقدم دراما فانتازيا مختلفة حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفًا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه وخلال الحلقات، ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل، حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجي وباستايلات شعر مختلفة.

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