باحث بالشئون الاستراتيجية: زيارة رئيسة تايوان لأمريكا بلونة اختبار لرد فعل الصين

قال أبو بكر باذيب، باحث في الشئون الاستراتيجية، إن زيارة رئيسة تايوان تساي إنغ وين لأمريكا، هي بمثابة بلونة اختبار لرد فعل الصين، مؤكدًا أنه ليس بالضرورة أن تؤدي لصراع مباشر مع أمريكا على المستوى العسكري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية مارينا المصري، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن زيارة رئيسة تايوان لأمريكا ستتضمن جزءًا من المباحثات العسكرية وغيرها، كما تمثل حالة استفزازية صريحة للصين.

الصين تستفز أمريكا بتحالفها مع روسيا

وأشار إلى أن الصين تستفز أمريكا هي الأخرى بسبب التحالف الاستراتيجي طويل الأجل مع روسيا والتي أخذت أشكالا مختلفة على مستوى التصنيع العسكري، والتجاري ووصلت إلى 190 مليار دولار.

وأكد أن الصين تؤكد دائما حرصها على السلام وليس من خلال مبادرة السلام التي وضعتها لروسيا وأوكرانيا، ولكن لدورها في المصالحة بين إيران والسعودية ويحاولون بذلك إيصال رسائل للعالم أنهم دعاة سلام.