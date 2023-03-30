مستقبل وطن ينظم زيارات ميدانية للشباب إلى المشروعات القومية بالمنصورة الجديدة

نظم حزب مستقبل وطن، زيارة لبعض المشروعات القومية بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تنظيم زيارات للشباب للتعرف على المشروعات القومية العملاقة التي تمثل إنجازا كبيرا على أرض الواقع، للتعرف على سبل التطوير اللازمة للمستقبل التي أنشأت على أساسها المدن الحديثة.

كما نظم حزب مستقبل وطن زيارة إلى قرية الحصص، إحدى القرى المستفيدة من مباردة حياة كريمة ووزع شباب الحزب الهدايا على الأطفال ولامواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.



وأعرب شباب حزب مستقبل وطن، عن سعادتهم بزيارة مدينة المنصورة الجديدة وزيارة عدد من المشروعات القومية بالمحافظة.

وأعربت إحدى الفتيات عن فخرها بالمشروعات القومية التي تتم على أرض المنصورة، معلقة :فخورة ببلدي وإني شوفت الإنجازات على أرض الواقع".