مسلسل جميلة الحلقة 8.. هاني عادل يذهب إلى منزل هشام إسماعيل ويهدده

شهدت حلقة اليوم من مسلسل جميلة للنجمة الشابة ريهام حجاج الذي تخوض به الماراثون الرمضاني 2023، زيارة زياد زوج جميلة ويقوم بدوره الفنان هاني عادل، باصطحاب اثنين من البلطجية، والذهاب بهما إلى منزل شريف زوج شقيقة جميلة ويقوم بدوره هشام إسماعيل.

مسلسل جميلة الحلقة الثامنة

ويذهب زياد إلى منزل شريف من أجل تأديبه بشأن ترهيبه لجميلة واحتجازها وترويعها من أجل توقيع التنازل عن ممتلكاتها التي ورثتها عن أبيها بمفردها بموجب الوصية والعقود التي وثقها الأب قبل وفاته.

ويحذر زياد شريف أمام زوجته بعدم مساس جميلة مرة أخرى، يحاول شريف امام التملص من الأمر ويخبرها انه قام بكتابة أملاكها باسمه يبكي أكرم لمي ويشكوا ألم الفضيحة، وتحاول مي إقناعه أم جميلة السبب في نشر الفيديو وأن الأيام ستثبت له.

كما تلوم جميلة زياد على تصرفه مع شريف بشكل همجي، يعاتب زياد جميلة على إخفائها أمر فيديو شهيرة ويخطئ ويخبرها أن نرمين من أرسلت له الفيديو، تثور جميلة وتطلب منه أن يكف عن الحديث مع نرمين أو يعود لها من جديد.

قصة مسلسل جميلة

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الآخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها.

وتدور قصة مسلسل “جميلة” للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور “جميلة” متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل جميلة

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

مسلسل جميلة بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة و إخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج جمال العدل.