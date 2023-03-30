الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل جميلة الحلقة 8.. هاني عادل يذهب إلى منزل هشام إسماعيل ويهدده

شريف اسماعيل
شريف اسماعيل

شهدت حلقة اليوم من مسلسل جميلة للنجمة الشابة ريهام حجاج الذي تخوض به الماراثون الرمضاني 2023، زيارة زياد زوج جميلة ويقوم بدوره الفنان هاني عادل، باصطحاب اثنين من البلطجية، والذهاب بهما إلى منزل شريف زوج شقيقة جميلة ويقوم بدوره هشام إسماعيل.

مسلسل جميلة الحلقة الثامنة 

ويذهب زياد إلى منزل شريف من أجل تأديبه بشأن ترهيبه لجميلة واحتجازها وترويعها من أجل توقيع التنازل عن ممتلكاتها التي ورثتها عن أبيها بمفردها بموجب الوصية والعقود التي وثقها الأب قبل وفاته.

ويحذر زياد شريف أمام زوجته بعدم مساس جميلة مرة أخرى، يحاول شريف امام التملص من الأمر ويخبرها انه قام بكتابة أملاكها باسمه يبكي أكرم لمي ويشكوا ألم الفضيحة، وتحاول مي إقناعه أم جميلة السبب في نشر الفيديو وأن الأيام ستثبت له.

كما تلوم جميلة زياد على تصرفه مع شريف بشكل همجي، يعاتب زياد جميلة على إخفائها أمر فيديو شهيرة ويخطئ ويخبرها أن نرمين من أرسلت له الفيديو، تثور جميلة وتطلب منه أن يكف عن الحديث مع نرمين أو يعود لها من جديد.

فيديو غير لائق يجمع بين سوسن بدر وسامح الصريطي في مسلسل جميلة

قصة مسلسل جميلة

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الآخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها.

وتدور قصة مسلسل “جميلة” للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور “جميلة” متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل جميلة

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

مسلسل جميلة بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة و إخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج جمال العدل.

اقرأ أيضاً

الحلقة 8 من مسلسل جميلة.. نرمين تفضح شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي

ريهام حجاج المارثون الرمضانى 2023 جميلة هاني عادل شريف هشام اسماعيل مسلسل جميلة الحلقة الثامنة أبطال وصناع مسلسل جميلة قصة مسلسل جميلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

هالة صدقى: الجمهور أحب «الحاجة وصيفة» وحمّلنى مسئولية (حوار)

رسائل المصريين إلى الإمام الشافعى: «حقق مُرادنا.. وليك الحلاوة»

أول صور لشخص فقد حياته على يد جاره فى المرج

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 2%

خبير اقتصاد يوضح أثر قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة

فحص 1370 مواطن ضمن فاعليات قافلة طبية في دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

ماجد حبته

تشارلز خارج بريطانيا!

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو

سوريا تعلن التصدى لهجوم إسرائيلى استهدف محيط دمشق