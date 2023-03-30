المفوضية الأوروبية توافق على توجيه جديد لتسريع نشر الطاقة المتجددة

رحبت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، باتفاق مؤقت تم التوصل إليه بين البرلمان والمجلس الأوروبيين لتعزيز توجيه الاتحاد الأوروبي لتسريع نشر الطاقة المتجددة.

وذكرت المفوضية -في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي- أن التوجيه الجديد يُقرب الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة نحو استكمال تشريع "Fit for 55" لتقديم الصفقة الخضراء الأوروبية وأهداف REPowerEU. كما يرفع التوجيه هدف الاتحاد الأوروبي بشأن نشر الطاقة المتجددة لعام 2030 إلى حد أدنى قدره 42.5٪، ارتفاعًا من الهدف الحالي البالغ 32٪ وتقريبًا مضاعفة الحصة الحالية من الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي. كما اتفق المفاوضون على أن يهدف الاتحاد الأوروبي إلى الوصول إلى 45٪ من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأضاف البيان: أن الاتفاقية تؤكد من جديد عزم الاتحاد الأوروبي على الحصول على استقلاله في مجال الطاقة من خلال نشر أسرع للطاقة المتجددة المحلية، وتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55٪ لعام 2030 وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتسريعها على نطاق واسع، فيما سيؤدي توليد الطاقة والصناعة والمباني والنقل إلى خفض أسعار الطاقة بمرور الوقت وتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري المستورد.

وتابع البيان: " تتضمن الاتفاقية أهدافًا وإجراءات لدعم استيعاب مصادر الطاقة المتجددة في مختلف قطاعات الاقتصاد. فيما يعزز التوجيه المعدل الأهداف السنوية لمصادر الطاقة المتجددة لقطاع التدفئة والتبريد والطاقة المتجددة المستخدمة في أنظمة تدفئة المناطق. ويقدم معيارًا محددًا للطاقة المتجددة بنسبة 49٪ لاستهلاك الطاقة في المباني بحلول عام 2030 لاستكمال تشريعات المباني في الاتحاد الأوروبي وتوجيه جهود الدول الأعضاء".