بنسبة 100%.. «حضرة العمدة» يواصل تصدر محركات البحث (تحليل بيانات)

حالة من التوهج الفني يشهدها طاقم عمل مسلسل «حضرة العمدة»، لا سيما أن المسلسل يحمل اسم النجمة روبي، التي تحتل مكانة خاصة لدى الجمهور وتقدم دور جديد ومختلف تماما عليها ولم تقدم حتى ما يقرب منه من قبل؛ إلا أن قصة العمل تتناول العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية والإنسانية والثقافية، التي تستهدف «لم شمل العائلة من جديد»، جعلته يتصدر الترند على محرك البحث بالموقع العالمي «جوجل»، ومختلف منصات التواصل الاجتماعي، خاصة عقب مشاهدة ما يقرب من 10 الحلقات الأولى التي حملت في طياتها الأحداث المتشابكة المليئة بالإثارة والتشويق والغموض، جعلت الجميع ينتظر ماذا يحدث بعد فلم يخلو مشهد واحدا من أحداث العمل دون رسالة أو قضية يتم مناقشتها وما يعقبها مع إمكانية إيجاد حلولا لها، وهو نهج تتبعه مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، لتقديم وجبة فنية تناسب كل الأذواق.

حضرة العمدة يواصل تصدر محركات البحث

كل التفاصيل والأمور الخاصة بمسلسل حضرة العمدة، والخطوط الدرامية لكل الشخصيات، جعل عددًا كبيرًا من الجمهور، يبحث عبر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عن ملخص الأحداث التي يرصدها المسلسل والقنوات الناقلة، وتفاصيل الشخصيات والخيوط الأساسية التي تتمحور حولها الأحداث التي يحللها «الدستور» بالإحصاءات خلال السطور التالية:

وبحسب استخدام أداة «جوجل تريند»، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث من الجمهور حول المسلسل، اتضح أن معدل البحث ارتفع من يوم 22 مارس الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك، بنسبة 40%، ليصل في اليوم الثامن من رمضان، اليوم الخميس، إلى نسبة 100%، وتحديدً في الساعة 1:40 صباحًا.

وكانت أكثر المحافظات التي بحثت عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي، هي محافظة الأقصر بنسبة 100%، وتليها محافظة الإسماعيلية بنسبة 100%، ثم محافظة المنيا بنسبة 80%، والجيزة والمنوفية بنسبة 65%.

كما تصدر مسلسل «حضرة العمدة» المُذاع على شبكة تليفزيون الحياة تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب عرض 7 حلقات من المسلسل.

ينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال التشويقية الاجتماعية وهى خلطة وتوليفة شاملة كتبها المؤلف إبراهيم عيسى، الذى يرصد خلال الأحداث مجموعة كبيرة من القضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية والسياسية منها التطرف الديني، وتمكين المرأة، والهجرة غير الشرعية، والثأر، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات، وتحديد النسل، والإرث، وختان الإناث، وزواج القاصرات وغيرها.

قضايا وتفاصيل يناقشها حضرة العمدة

كما يسلط مسلسل حضرة العمدة، الضوء أيضًا على عالم رجال الأعمال، وتأثير أعمالهم على كل شيء داخل البلاد، بشكلا خفي، وذلك من خلال منظور محام ذو نفوذ يعمل لأهداف ومصالح شخصية المستشار «جلال»، الذى يجسده النجم أحمد رزق ويعمل على إحدى القضايا الهامة التى تنكشف للجمهور خلال الحلقات المقبلة، وفى المقابل تحرص «صفية عارف الفارس» عمدة قرية «تل شبورة» وهى قرية رمزية لمجتمع كبير، على تحقيق العدالة رغم ما يواجهها من صعاب و تهديدات وتحديات من قبل رجال الأعمال الفاسدين، وعائلات ذات نفوذ، ومن ثم تتعرض لأزمات كبيرة جدًا، من أجل الحفاظ على دولة القانون؛ وكشف الصفقات المشبوهة لأصحاب الأعمال الفاسدة وتعاملهم فى التهريب وغسيل الأموال وغيرها من القضايا.

أبطال وصناع مسلسل حضرة العمدة

يشارك فى أحداث مسلسل حضرة العمدة، مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب النجمة روبي، منهم سميحة أيوب، أحمد يدير، أحمد رزق، صلاح عبدالله، محمود حافظ، دينا، محمد محمود عبدالعزيز، محمود عبد المغني، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، بسمة، لطفى لبيب، مصطفى حشيش، جمال يوسف، حسام داغر، صولا عمر إضافة إلى 30 فنان شاب من والموهوبين تم اختيارهم وتدريبهم بعناية شديدة منهم شيري أشرف، عبد الرحمن عزوز، دنيا جمعة، دنيا عظيم، ياسر الرفاعي، محمد اشرف، محمد الإمام، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، واخراج عادل أديب.