أحمد رزق: «حضرة العمدة» ملىء بالأحداث الشيقة والقضايا الاجتماعية

أحمد رزق يكشف لـ"الدستور" كواليس مشاركته في مسلسل «حضرة العمدة»

كشف النجم أحمد رزق عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «حضرة العمدة» الذي يعرض حصريًا على شبكة تليفزيون الحياة خلال موسم رمضان 2023 بمشاركة عدد كبير من النجوم.

مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة

وقال «رزق»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: "في البداية تواصل معى المنتج الأستاذ ريمون مقار، وأتشرف بالتعاون معه لأول مرة، وقتها كنت مسافر خارج مصر، وأرسل لى على الإيميل 15 حلقة، ووجدت نفسي أقرأ بأريحية ومتشوق ومستمتع كثيرًا بهذا المشروع الدرامي الضخم، وكان بالنسبة لى عددًا كافيًا جعلني أتعرف على الشخصية وعلى المسلسل بشكل واف".

وتابع رزق، في تصريحاته: "انجذبت جدًا الحقيقة للمسلسل، ووافقت على المشاركة كونه عملًا شاملًا متكاملًا، مليئًا بالأحداث الشيقة والقضايا الاجتماعية، وتحمست أكثر بالتعاون مع المخرج الكبير الأستاذ عادل أديب، ومن ثم تواصلت مع المؤلف إبراهيم عيسى، الذي أتعاون معه أيضًا لأول مرة، ودائمًا أعماله تحمل مفاجآت وتضم أطروحات وقضايا مميزة ومختلفة، وتحدثنا عن التفاصيل الخاصة بتركيبة شخصية «جلال» التى أجسدها خلال الأحداث، وتوصلنا إلى شكل وتركيبة الشخصية بشكل كامل".

تفاصيل مسلسل حضرة العمدة

ويقدم النجم أحمد رزق في المسلسل دور «المستشار جلال»، وهو محامي كبير ومستشار قانوني ذو نفوذ عالية يعمل من أجل تحقيق مصالح وعلاقات شخصية فى قرية «تل شبورة» وهى قرية رمزية ترصد خلالها كل الأحداث، ويظهر في بعض المواقف كشخص «غامض» وخلال الحلقات تحتار في التعاطف معه أم الانتظار لترى تفاصيل شخصيته وتنتظر مفاجأة في النهاية.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، منهم روبي وأحمد رزق ووفاء عامر وصلاح عبدالله ودينا وسميحة أيوب ومحمد محمود عبدالعزيز.