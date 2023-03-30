الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الحلقة 8 مسلسل جميلة.. أكرم ينفعل على شريف بسبب سرقته 5 شقق سكنية

هشام إسماعيل من مسلسل
هشام إسماعيل من مسلسل جميلة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل جميلة والذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، مواجهة بين شريف زوج شقيقة جميلة، والذي يجسد دوره الفنان هشام إسماعيل، وأكرم شقيق جميلة والذي يقوم بدوره الفنان نبيل عيسى.

الحلقة الثامنة من مسلسل جميلة 

نشبت بين الثنائي مشادة بعد ما علم أكرم بسرقة هشام لخمس شقق سكنية، بمحض التوكيل العام الذي يمتلكه، بالإضافة إلى ما فعله بحق جميلة وأخته عندما احتجزهم في منزله.

في المقابل هدد شريف شقيق جميلة أكرم، بالسجن، بسبب إيصالات الأمانة التي كتبها أكرم على نفسه بسبب لعبه القمار، مطالبًا بأن يكون في صفه من أجل جني الأموال واسترداد حقه في الميراث.

فيما شهدت الحلقة مشهد لجميلة وهي تبكي، بعدما واجهت الكثير من الأزمات سواء في عملها أو أسرتها، ليدخل عليها زياد زوجها والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل، حيث طالبها بالهدوء وأنه بجانبها حتى النهاية.

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مسلسل «جميلة» الحلقة 8.. هل تتحد سوسن بدر وريهام حجاج ضد هشام إسماعيل

أحداث شيقة لمسلسل جميلة:

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل جميلة الكثير من الأحداث والصراعات التي جعلت المسلسل يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي.

تقدم الفنانة ريهام حجاج، شخصية جميلة وكيل نيابة، تحاول التفاني بالعمل، في ظل المشكلات التي تواجهها في أسرتها، وكشفها للكثير من الحقائق الغائبة عنها.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة ريهام حجاج، العديد من نجوم الدراما، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل وهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل.

كما يضم فريق عمل مسلسل جميلة الفنان نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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مواعيد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5  صباحا.

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مسلسل «جميلة» الحلقة 8.. هل تتحد سوسن بدر وريهام حجاج ضد هشام إسماعيل

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