«من جعفر العمدة لمسلسل جميلة».. آثار نفسية لـ«تعدد الزوجات» أشهرها حب السيطرة

بدأ ملامح الماراثون الرمضاني مع عرض المسلسلات والبرامج التي تعتبر عادة تميز الشهر الكريم كل عام، وأطل الفنان محمد رمضان هذا في السباق بمسلسل جعفر العمدة.

وتدور قصة وأحداث مسلسل "جعفر العمدة"، في إطار من الدراما الشعبية الاجتماعية وتعتمد أحداثها على صراع بين بطل العمل محمد رمضان والفنان منذر رياحنة.

ويمتلك محمد رمضان الذي يظهر بشخصية "جعفر" مجموعة شركات للمقاولات، ومتزوج بـ4 سيدات وهن كل من الفنانة مي كساب، والفنانة منة فضالي، والفنانة إيمان العاصي، والفنانة زينة، ويبحث محمد رمضان خلال الأحداث عن نجله المختطف.

كما شهد مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج، ظهور للزوجة الثانية والمطلقة، وكيف يؤثر ذلك على المطلقات، حيث تقدم النجمة عبير صبري شخصية نرمين، المطلقة التي تحاول بشتى الطرق إفساد العلاقة بين طليقها وزوجته الجديدة.

- طبيبة: الزوجة الأولى أكثر عرضة للاضطرابات النفسية

يظهر النجم محمد رمضان في مسلسلة الجديد "جعفر العمدة" بشخصية رجل ثري متزوج من أربع سيدات، الأمر الذي يفتح الكثير من النقاشات، حول الآثار النفسية لتعدد الزوجات.

في هذا الصدد أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن تعدد الزوجات من الأمور التي تزيد من فرص إصابة الزوجة السابقة بالكثير من المشكلات النفسية.

ونوهت إلى أن الاكتئاب بالإضافة إلى الرهاب الاجتماعي، أحد أكثر المشكلات التي تؤثر على الزوجة السابقة، بالإضافة إلى انعدام الثقة بالنفس خاصة عند التعامل مع الآخرين.

وذكرت استشاري الطب النفسي، أن الأبحاث تظهر أن الزواج بسيدة أخرى على الزوجة الأولي، يمكن أن تؤثر سلبًا على الشريك بعدة طرق، حيث يمكن أن تشمل بعض هذه الآثار الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة في بعض الحالات القصوى، فضلًا عن انخفاض احترام الذات، ومشاكل التعلق.

كيفية الحماية من الآثار النفسية الضارة لـ«تعدد الزوجات»

في هذا الصدد أوضحت خبيرة الإرشاد التربوي ميادة عابدين، أنه في حالة تعدد الزوجات يكون الرجل هو الرابح الأكبر، حيث ينظر للزوجة الأولى بأنها مقصرة أو يعيبها شيء ما، وهذا يساهم في التأثير عليها نفسيًا.

وأشارت خبيرة الإرشاد التربوي، إلى أنه وجد أن التأثير النفسي لتعدد الزوجات على النساء والأطفال أعلى نسبيًا من الزواج الأحادي، لذا يجب تعزيز الوعي بالممارسات الصحيحة لتعدد الزوجات حتى يمكن تقليل آثاره الضارة.

كما يجب على النساء الذين تعرضوا لهذا الموقف، بضرورة التعامل بشكل عقلاني، كما يمكن التوجه للطبيب النفسي لوضع الروشتة اللازمة لتجنب المشكلات النفسية.