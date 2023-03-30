نيللى كريم: المسرح أسهل من السينما.. وأحب سماع المهرجانات

قالت النجمة نيللي كريم، إن المسرح من الممكن أن يكون أسهل من السينما، حيث إن رد فعل الجمهور في المسرح يكون فوريًا، لكن على عكس السينما التي يكون دائمًا فيها الفنان في حالة من الانتظار والتوتر حتى نجاح العمل.

المهرجانات الفنية

وأكدت النجمة نيللي كريم، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنها تسمع الكثير من الأشكال الغنائية المختلفة، وتحب أن تسمع غناء الراب والمهرجانات، منوهة بأن ويجز هو أكثر مغن تحبه.

أغاني الراب

وأضافت أنها تحب الراب جدًا وتسمع الكثير من الأغاني لويجز وتحفظ الكثير منها، كما أن غناءها في "بـ100 وش" كان كوميديًا، وهذا المسلسل كان من ضمن الأعمال الفنية التي حققت به النجاح مع المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري.