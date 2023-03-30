الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نيللى كريم: المسرح أسهل من السينما.. وأحب سماع المهرجانات

نيللي كريم
نيللي كريم

قالت النجمة نيللي كريم، إن المسرح من الممكن أن يكون أسهل من السينما، حيث إن رد فعل الجمهور في المسرح يكون فوريًا، لكن على عكس السينما التي يكون دائمًا فيها الفنان في حالة من الانتظار والتوتر حتى نجاح العمل.

المهرجانات الفنية 

وأكدت النجمة نيللي كريم، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنها تسمع الكثير من الأشكال الغنائية المختلفة، وتحب أن تسمع غناء الراب والمهرجانات، منوهة بأن ويجز هو أكثر مغن تحبه.

أغاني الراب

وأضافت أنها تحب الراب جدًا وتسمع الكثير من الأغاني لويجز وتحفظ الكثير منها، كما أن غناءها في "بـ100 وش" كان كوميديًا، وهذا المسلسل كان من ضمن الأعمال الفنية التي حققت به النجاح مع المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري.

نيللي كريم المسرح والسينما حبر سري القاهرة والناس اسما ابراهيم أغاني المهرجانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 2%

«جعفر العمدة» الحلقة 8.. مى كساب توافق على الزواج من كارم

السيسى يوجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل أحمد عمر هاشم من مالطا لمصر بعد تعرضه لوعكة صحية

تشارلز خارج بريطانيا!

الحلقة 8 مسلسل جعفر العمدة.. مى كساب تترجى محمد رمضان لإعادتها

بينهما شقيقان.. أسماء المصابين في حادث طريق الإسماعيلية بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

ماجد حبته

تشارلز خارج بريطانيا!

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو

سوريا تعلن التصدى لهجوم إسرائيلى استهدف محيط دمشق