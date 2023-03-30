شيكابالا وناصر منسي يقودان قائمة الزمالك لمباراة المريخ بدوري أبطال إفريقيا

أعلن أحمد عبدالمقصود، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق المستدعاة لمباراة المريخ السوداني، ضمن لقاءات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك نظيره المريخ السوداني، غدًا في التاسعة مساءً ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وجاءت قائمة الزمالك لمباراة المريخ السوداني على النحو الآتي:

حراس المرمى: محمد عواد، محمد صبحي.



خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي الونش، محمود شبانة، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، عبدالله جمعة.



وسط الملعب: عمرو السيسي، عبدالله محمد، محمد أشرف روقا، شيكابالا، أحمد سيد زيزو، سيف فاروق جعفر، يوسف أسامة نبيه، سيد عبدالله نيمار، مصطفى شلبي، إبراهيما نداي، أحمد بلحاج.



الهجوم: ناصر منسي.



