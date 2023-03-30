الكورة في رمضان.. الثعلب الصغير يقود الزمالك للفوز على الأهلي بهدفين عام 2001

في الثامن من شهر رمضان الموافق 23 نوفمبر عام 2001 فاز الزمالك على غريمه التقليدي الأهلي بهدفينة مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة في الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري وأدارها الحكم الأسكتلندي كينث كلارك وكان نجمها الأول الثعلب الصغير حازم إمام الذي سجل هدفي الزمالك.

قبل المباراة كان الإسماعيلي يتصدر الدوري برصيد 22 نقطة يليه الزمالك برصيد 20 نقطة ولعب كل منهما 8 مباريات بينما كان الأهلي يحتل المركز الرابع برصيد 10 نقاط من 5 مباريات ويعيش أفراح تخطي الترجي التونسي والتأهل لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بداية المباراة كانت ساخنة جدا واحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 21 عندما انطلق محمد أبوالعلا في الجانب الأيسر ودخل منطقة الجزاء وتعرض للعرقلة من حسام غالي وتصدى حازم إمام لركلة الجزاء وسدد الكرة علي يسار عصام الحضري الذي اتجه يمينا مسجلا هدف الزمالك الأول .

في الشوط الثاني سجل حازم إمام الهدف الثاني له وللزمالك في الدقيقة 53 عندما مرر كرة عرضية من الجانب الأيمن خدعت عصام الحضري وسكنت خلفه داخل المرمى.

قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة سجل علاء إبراهيم هدف الأهلي الوحيد عندما مرر حسام غالي كرة عرضية أرضية أخطأها بشير التابعي وسددها علاء إبراهيم داخل المرمى.

مثل الزمالك: محمد عبدالمنصف ووائل القباني وبشير التابعي ومدحت عبدالهادي وإبراهيم حسن وطارق السيد وحازم إمام "أحمد صالح ق84" وتامر عبدالحميد ومحمد أبوالعلا وجمال حمزة "فيليكس أبواجي ق64" وحسام حسن "وليد عبداللطيف ق78".

مثل الأهلي: عصام الحضري وإبراهيم سعيد ووائل جمعة وشادي محمد ووائل رياض "سيد عبدالحفيظ ق41" وأحمد أبومسلم وحسام غالي وهادي خشبة "عادل مصطفى ق62" وسعيد عبدالعزيز "تشيرنو مانساري ق41" وصنداي وعلاء إبراهيم.