الزمالك يواجه المريخ السوداني بزيه التقليدي غدا بدوري أبطال أفريقيا

عقد عصر اليوم الخميس، الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والمريخ السوداني، المقرر لها في التاسعة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض، والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر.

وفي المقابل يرتدي فريق المريخ السوداني زيه التقليدي باللون الأحمر " القميص الأحمر والشورت الأحمر"، في حين سيرتدي حارس المرمى اللون الأسود.

وحضر الاجتماع من جانب الزمالك كل من: أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسئول المهمات وباسم زيادة مسئول العلاقات العامة بالنادي، بجانب طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء، وممثلي المريخ السوداني.

يختتم الجهاز الفنى لنادى الزمالك، اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة المريخ السودانى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بعدما ودع الفريق الأبيض منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة من دور الستة عشر بالخسارة من البنك الأهلى بثلاثة أهداف دون رد.

الزمالك فى خمس جولات بدور المجموعات بدورى الأبطال حقق فوزا وحيدا، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحى على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السودانى على ملعب "الشهداء بنينا" فى ليبيا قبل أن يهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس قبل أن يعود ويفوز على الترجى بثلاثية مقابل هدف وأخيراً خسر من شباب بلوزداد الجزائرى بثنائية دون رد ليودع البطولة رسمياً.

وتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جواره فرق الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى والمريخ السودانى.

وتأهل الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى عن هذه المجموعة فيما ودع الزمالك والمريخ رسمياً وتبقى مباراتهم المقبلة تحصيل حاصل.