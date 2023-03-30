محافظ سوهاج يشهد حفل إطلاق برنامج «أسرة»

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إطلاق فعاليات برنامج "أسرة"؛ لدعم وتنمية الأسرة السوهاجية، بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك خلال فعاليات الحفل الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور محمد أبونار رئيس فريق عمل برنامج "أسرة"، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

حضر الحفل أيضا كل من النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، والنائبة رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ، وعلى مبارك رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، والمهندس ماجد سيد رئيس فريق الأعمال الميدانية "لبرنامج أسرة"، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرى الإدارات الصحية، وأعضاء فريق عمل برنامج أسرة، ورجال الدين، ومديري الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وعدد من الرائدات الريفيات بالمحافظة.

ويأتي مشروع "أسرة" في إطار توجيهات القيادة السياسية، وخطة الدولة للحد من المشكلة السكانية، وما يتعلق بهذه القضية من "الزواج المبكر، وختان الإناث، والتسرب من التعليم، وغيرها من القضايا التي تُعيق حركة التنمية، ويُعد مشروع "أسرة" أحد مشروعات وزارة الصحة والسكان، التي تتماشى مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يُساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان، وذلك بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفيذ منظمة باثفايندر الدولية.

ورحب المحافظ، خلال كلمته، بالحضور جمعيا، مشيدا بجهود كافة القطاعات المعنية بإطلاق فعاليات برنامج "أسرة" بمحافظة سوهاج ضمن محافظات المرحلة الأولى من البرنامج، مؤكدا أهمية تضافر كافة الجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية؛ للسيطرة على الزيادة السكانية ومواجهة التحديات التي تعوق التنمية.

وأوضح المحافظ أن قطاع الصحة والسكان يأتي على رأس اهتمامات القيادة السياسية والدولة؛ لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لافتا إلى ضرورة العمل من خلال فريق متكامل على دراية كاملة بكافة جوانب القضية السكانية، وذلك من أجل تحقيق النتائج المرجوة.

وثمن "الفقي" جهود مديرية الصحة بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، في مواجهة القضية السكانية، مشيرا إلى أنه ما زلنا في احتياج إلى مزيد من العمل ووضع روشتة علاج لتلك المشكلة بالتعاون بين جميع الجهات المعنية، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدفات من البرنامج، والحفاظ على الاستمرارية في استخدام خدمات تنظيم الأسرة.



وقال "الفقي"، إن محافظة سوهاج تسعى دائما لتحسين الخصائص والمؤشرات السكانية لتكون مواتية للتنمية، حيث تحظى المحافظة بدعم كبير من القيادة السياسية، والعديد من المشروعات التنموية والخدمية، من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة، موجها بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الهدف من المبادرة.



وأشاد المحافظ ببرنامج "أسرة" والقائمين عليه، لما يمثله من قوة داعمة وفرصة ذهبية للتكامل والتناغم مع كافة مشروعات التنمية بالمحافظة؛ للارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومجابهة المعتقدات والسلوكيات التى تقف عائقا أمام مسار قاطرة التنمية كزواج الأطفال والتسرب من التعليم والعزوة، تلك السلوكيات التى تسلب الطفولة حقوقها، وتعرض الأسر لاستمرار أمراض مجتمعية مزمنة تحول دون الارتقاء بجودة حياتهم.



ويهدف برنامج أسرة إلى دعم صحة الأسر وتنمية معلوماتها ومهاراتها لكى تساعدهم على التخطيط والاختيار الطوعى الصحيح لحياتهم الإنجابية وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى دعم النشء والشباب والارتقاء بالوعي الصحي لهم من خلال قنوات معلوماتية حديثة تتيح لهم الوصول لمعلومات تؤهلهم لحياة صحية.

IMG-20230330-WA0118

IMG-20230330-WA0126

IMG-20230330-WA0124

IMG-20230330-WA0121

IMG-20230330-WA0120

IMG-20230330-WA0127