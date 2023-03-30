«آس»: الهلال السعودي يُقدم عرضًا مُغريًا لضم راموس

تواصل الأندية السعودية جذبها في كبار نجوم كرة القدم إلى الدوري السعودي، بعد نجاح صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر.

يأتي ذلك ضمن إطار خطة السعودية برغبتها في تنظيم بطولة كأس العالم 2030، في استقطاب وجذب نجوم كرة القدم إلى الدوري السعودي، خاصة بعد نجاح صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي خلال شهر يناير.

الهلال السعودي يُقدم عرضًا مُغريًا لضم سيرجيو راموس

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «آس» الإسبانية، فإن نادي الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، فإن الهلال السعودي تقدم بعرض للحصول على خدمات راموس، مقابل حصوله على 30 مليون يورو صافيًا في الموسم الواحد، وقد يصل إلى 50 مليون يورو في المواسم الواحد.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن هذا العرض يضمن حصول راموس على راتب أكثر بأربع أضعاف مما يتقاضاه مع باريس سان جيرمان، حيث يتقاضى حاليًا راتبًا شهريًا يبلغ قيمته 791 ألف يورو.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة نادي الهلال قدّمت هذا العرض الكبير لإقناع راموس بالانتقال إلى الدوري السعودي، وعدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ سيرجيو راموس رفقة باريس سان جيرمان في صيف 2023 المقبل بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان المدافع الإسباني، صاحب الـ37 عامًا، قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في يوليو 2021، قادمًا من ريال مدريد في صفقة انتقال حر بالمجان.

وشارك راموس في 36 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع البطولات بالموسم الحالي، سجل خلالهم هدفين وصنع هدفًا آخر.