تخصيص 50 وحدة سكنيه لذوي الهمم بالمنوفية

سلم اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية وبطاطين لأكثر من (100) حالة إنسانية من الأسر الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت ما يزيد عن نصف مليون جنيه.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم يد العون والمساعدة للحالات الأكثر استحقاقا لمساعدتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية وتوفير حياة كريمة لهم .

جاء ذلك خلال لقاء سلسلة " رد الجميل " التي يحرص محافظ المنوفية على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك .

استهل محافظ المنوفية لقائه بتقديم خالص تهانيه القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله بالخير واليمن والبركات ،مؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية للحالات الإنسانية ولاسيما الحالات التي تحتاج الي تدخلات طبية عاجلة ، مشيراً إلي أنه يتم صرف تلك المساعدات وفقاً لأعمال اللجنة المشكلة لفحص الطلبات و الأبحاث الاجتماعية للوقوف علي مدي أحقيتها .

وأجري محافظ المنوفية حواراً مع الحالات الإنسانية كل علي حده للاستماع إلى مطالبهم ، حيث وجه بتخصيص ( 50 ) وحدة سكنية لذوى الهمم ضمن سكن كريم بمركزى أشمون والشهداء ، وتوفير تروسيكلات لـ(4) حالات لضمان توفير مصدر رزق ثابت لهم لمساعدتهم على تحمل نفقات العلاج وأعباء المعيشة حيث أنهم يعولون أبناء يعانوا من تليف كبدي وبؤر سرطانية وضمور بالمخ وضغط الشريان الرئوى، كما أمر المحافظ بتكريم نجل مواطنة من ذوى الهمم بناحية طوخ طنبشا ببركة السبع نظراً لتفوقه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية دعماً وتشجيعاً له على إستكمال مسيرته العلمية.

فيما أمر المحافظ بتوفير كرسى كهربائى لفتاة من ذوى الهمم بالصف الثالث الإعدادى بقرية كفر الحمادية ببركة السبع لتمكينها من ممارسة حياتها بشكل طبيعى ، وكذا توفير ماكينة خياطة لزوجة مواطن بقرية سلامون بالشهداء يعول 4 من الأبناء ويعانى من فشل كلوى مزمن ، فضلاً عن توفير عدد (2) كشك أحدهما لمواطنة بمنشاة بخاتى بشبين الكوم يعانى زوجها من بتر بالساق اليسرى وبحث إمكانية صرف معاش تكافل وكرامة له، والآخر لمواطنة يعانى زوجها من كسر بالعمود الفقري ويعول اثنين من الأبناء ، وكذا توفير جهاز تعويضى لمواطن بقرية سمادون يعانى من ورم بالركبة اليسرى ويحتاج إلى تدخل طبى عاجل ، وتوفير سكن لمواطنة بسرس الليان مراعاة لظروفها الصحية والاجتماعية الصعبة.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بإجراء التدخلات الطبية العاجلة لعدد (27) حالة بمستشفيات الجامعة والمخ والأعصاب والرمد والتأمين الصحي بشبين الكوم واتخاذ اللازم بشأنهم ، وكذا تكليف مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل لـ 7 حالات بمراكز الشهداء وشبين وبركة السبع ومنوف والباجور وتلا.

ووجه مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بضرروة بحث إمكانية صرف معاشات تكافل وكرامة لعدد(9) حالات بشبين الكوم ومنوف والشهداء، موجهًا ببحث إمكانية إضافة أبناء إلى بطاقات التموين لـ(12) حالة بقويسنا وبركة السبع والشهداء وشبين الكوم ، هذا ووجه المحافظ بعقد لقاء عاجل بعدد من المواطنين من ذوى الظروف الخاصة بمكتبه لبحث مطالبهم والتعرف على شكواهم وسرعة تلبيتها في ضوء اللوائح والقوانين.

ومن أبرز الحالات الإنسانية التى تم صرف مساعدات لهم عدد (12) سيدة يعانون من سرطان الثدى ويخضعن للعلاج الكيماوي ،وعدد (8) حالات مرضي فشل كلوى يخضعون لجلسات غسيل كلوى ، وعدد ( 16) حالة يعانون من اورام خبيثة " سرطان " ، وعدد (12) حالة من مرضى ضمور المخ والعضلات ، وعدد ( 4) حالات من ذوى الهمم " كفيف " ، وعدد(4) حالات من مرضي شلل الأطفال وعدد (6) حالات يعانون من شلل بالأطراف السفلية ،وغيرهم من الحالات المرضية الأخري، وفي نهاية اللقاء أعرب المواطنين عن سعادتهم البالغة بتلك اللفتة الإنسانية.

Screenshot_20230330_141056_com.whatsapp

Screenshot_20230330_141053_com.whatsapp

Screenshot_20230330_141051_com.whatsapp

Screenshot_20230330_141043_com.whatsapp