علي جمعة: الشيخ علي محمود إمام المنشدين وأسطورة كل العصور

تحدث الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، عن الشيخ علي محمود، معتبره «فلتة زمانه».

وقال خلال لقاءه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، المُذاع على قناة «الحياة»، إن الشيخ علي محمود، ولد عام ١٨٨٠، أي كان يزيد عمره عن الشيخ محمد رفعت بعامين.

وأضاف: «الشيخ علي محمود فقد أبيه في عمر الـ 15 عامًا، وحزن عليه حزنًا شديدًا، كما أنه فقد بصره وتضرر أيضًا، مما يدل على رقه مشاعره وعلاقة ذلك بتبحره في علم الموسيقى».

وتابع: «الراجل ده شرب الموسيقى شرب، وتشبع بها وملأ جوفه بعلم من أصعب العلوم الرياضة والنسب التأليفية، كان حسه مرهف جدًا، وهو بالفعل يستحق لقب أسطورة كل العصور وكان سيدًا للقرّاء وإمامًا للمنشدين».