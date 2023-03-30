الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

علي جمعة: الشيخ علي محمود إمام المنشدين وأسطورة كل العصور

علي جمعة
علي جمعة

تحدث الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، عن الشيخ علي محمود، معتبره «فلتة زمانه».

وقال خلال لقاءه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، المُذاع على قناة «الحياة»، إن الشيخ علي محمود، ولد عام ١٨٨٠، أي كان يزيد عمره عن الشيخ محمد رفعت بعامين.

وأضاف: «الشيخ علي محمود فقد أبيه في عمر الـ 15 عامًا، وحزن عليه حزنًا شديدًا، كما أنه فقد بصره وتضرر أيضًا، مما يدل على رقه مشاعره وعلاقة ذلك بتبحره في علم الموسيقى».

وتابع: «الراجل ده شرب الموسيقى شرب، وتشبع بها وملأ جوفه بعلم من أصعب العلوم الرياضة والنسب التأليفية، كان حسه مرهف جدًا، وهو بالفعل يستحق لقب أسطورة كل العصور وكان سيدًا للقرّاء وإمامًا للمنشدين».

على جمعة الشيخ علي محمود أسطورة كل العصور إماما للمنشدين سيدا للقراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

مديريات التعليم تعلن تفاصيل تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين 2023

بدء صرف «تموين أبريل» لـ64 مليون مواطن السبت

السيطرة على تسرب غاز فى الدقى دون إصابات

الاتحاد السكندرى يؤمن على هشام صلاح بتمديد التعاقد معه 5 مواسم مقبلة

أسعار الأرز الأبيض والشعير لدى تجار الجملة اليوم الخميس

الانتقادات تُجمّد مفاوضات الزمالك مع الكرواتى كريشمير «خاص»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «٢»

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو

سوريا تعلن التصدى لهجوم إسرائيلى استهدف محيط دمشق

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن