الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 671 ألف فرد يعملون في بالقطاعين العام والأعمال

جريدة الدستور

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2022، والتى تضمنت عددا من المؤشرات حول أعداد العاملين فى القطاع العام وفقاً للنوع والنشاط الاقتصادى والتوزيع الجغرافى، ولا تشمل المؤشرات الخاصة بالعاملين بالقطاع الحكومى. 

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن إجمالى عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام بلغ 670.9 الف عاملاً في عام 2022 مقابل 695.3 ألف عاملاً  فى عام  2021  وذلك بنسبة إنخفاض قدرها 3.5%.

كما أشار إلى انخفاض عدد العاملين الذكور إلى 587.7 الف عاملاً عام 2022  مقابل  610.2 ألف عاملآ عام 2021  بنسبة انخفاض قدرها  3.7%.

وسجل عدد العاملات  الإناث نحو  83.3 الف عاملآ عام 2022  مقابل 85.1 عاملاً  عام 2021   بنسبة انخفاض  قدرها  2.1% .

وأظهرت المؤشرات أن قطاع الاسكان والتعمير سجل أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 206.3 ألف عامل بنسبة قدرها 30.8%  يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية  بنسبة  22.3% ، ثم  قطاع الكهرباء بنسبة 17.3%  من اجمالى العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام.

وحول توزيع أعداد العاملين طبقا لأكبر 5 محافظات لعام 2022، أوضح أن محافظة القاهرة سجلت أعلي عدد عاملين بالقطاع العام حيث سجلت حوالي 204 الف عامل بنسبة 30.4 % من اجمالي العاملين يليها محافظة الاسكندرية حوالي 74 الف عامل ثم الغربيةحوالي 41 الف عامل ثم الجيزة حوالي 33 الف عامل واخيرا محافظة القليوبية  حوالي 30 الف عامل .

كما سجلت الوظائف التنفيذية اعلي معدل بنسبة  34.4% من اجمالي عدد العاملين  ، في حين سجلت وظائف الادارة العليا اقل معدل بنسبة 1.7% من اجمالي عدد العاملين.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء العاملين بالقطاع العام عدد العاملين المشتغلين

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